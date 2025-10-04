Günde 4 kere tuvalete gidiyorum. İflahım kesildi.

Ateşim yok. Doktora gitmem gerekir mi?

İshal iflahını kestiyse doktora gitme zamanı gelmiş demektir. Çünkü ishal bazen tehlikeli durumlara yol açabilir. İshalin 3 günden fazla sürdüyse, karnında veya makatında şiddetli ağrı varsa, 38.8 derece veya üstünde ateşin oluyorsa, dışkında kan veya katran rengi varsa, susuzluk bulguların varsa, çocuğunda ishal varsa doktora başvur. Kaybedilen sıvı kaybı yerine konmazsa ciddi tehlike yaratabilir. En kısa sürede acilen doktora git.

DEĞİŞİKLİKLERE İYİ BAK

Son 6 ayda 8 kilo aldım.

3 aydır adetimin de düzeni bozuldu. Şişmanlıkla ilgisi olabilir mi?

Olabilir. Son 6 ayda hayatını etkileyen stres, yeme-içme aldığın ilaçlar yeni tanı konulan bir hastalık ve buna benzer değişiklikleri tespit et. Ve hemen iç hastalıkları uzmanına başvur. Şişmanlık, adet düzenini etkiler. Tüylenme, meme ve rahim kanseri görülme sıklığını arttırır.

Bununla beraber polikistik over, tiroit hastalıkları gibi hormonal hastalıklar hem adet düzenini hem de alınan kiloları izah edebilir.



BASURUN ŞİŞKİNLİK YAPAR

Geçen yıl safra kesesi taşı aldırdım. Ama hala karnımda şişkinlik var.

Basurum da var. Şişkinliğin nedeni o olabilir mi?

Hayır. Basurunun sebebi şişkinlik olabilir. Alınan safra kesesi taşı değil.

Senin safra kesenin tamamını aldılar. Sindirim için safra gerektiren özellikle, hayvani ve yağlı gıdaları sofranda azaltmadıysan hazımsızlık şikayetin artar. Gaz, hazımsızlık şikayetin azalmaz.

Ayrıca burun tıkanıklığı var mı diye baktır. Dışkılama ve gaz çıkartma ihtiyacın gelince erteleme. Papatya, ıhlamur, rezene çayları iç. Hala geçmiyorsa tekrar doktor yolu göründü demektir.



AZ HAREKET ÇOK HASTALIK

Sürekli kabızlık çekiyorum. Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum. Doktora da gitmedim. Acaba kabız kalmamak için hangi gıdalardan uzak durmam lazım?

Bazı gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir.

Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir.

Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar ve hipotiroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlığa yol açabilir.



DİKKAT ETMELİSİN

Otomobil fabrikasında üretim şefiyim. Hep ayaktayım. Basurum var.

Doktorum 'Çay-sigara içme' dedi. Ne alakası var?

Çay ve sigara kabızlığı arttırabilir, mümkün oldukça sakının. Rezene, ıhlamur ve papatya çayı içmeye çalışın.

Basur, tedbir alınmazsa ilerler.

Çerezler, tıkalı burun, panik atak nedeniyle derin iç çekmeler, gazlı gıdaların fazla tüketilmesi kabızlığı arttırabilir.

Aman dikkat edin.

Mevsime uygun taze sebze ve meyve tüketin. Tuvalet ihtiyacı geldiğinde ertelemeyin.

Mesela çarşıda dışkılama hissi geldiğinde eve gidene kadar beklemeyin.

Bu, basur oluşumunu arttırabilir.

Dışkılama sırasında acele etmeyin, ıkınıp bağırsakları zorlamayın.