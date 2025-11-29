Nafiz hocam, annemin safra kesesi alındı. Şimdi sağlığı iyi ancak bazı yemeklerden sonra sıkıntı yaşıyor. Beslenmesinde nelere dikkat edeyim?

Bu gibi hastalar az ve sık beslenmelidir. Eğer kabızlık varsa posalı yiyecekler tüketmelidir. Bol su, meyve suyu, komposto gibi sulu gıdalar içmelidir. Gaz yapıcı besinlerden kaçınmalıdır. Et ile yapılan yemeklere yağ eklenmemeli, yemekler yağda kızartılmadan ızgara, haşlama veya fırında pişirilmelidir.



ÇENEYE VURUR

Evde otururken göğsüm ve çenem ağrıdı. Acile gittik kalp şeridi çektiler. Koşu bandına gir dediler. Kalp ağrısı çeneye vurur mu?

Kalbi besleyen damarlar daralıp kendini besleyemezse şikâyetler ortaya çıkar. Buna göğüste sıkışma hissi denir. Nadiren koroner damar hastalığı olmaksızın aort kapak hastalıklarında da olabilir. Bu ağrı, yorulmayla, sinirlenmekle veya soğukla gelen, göğüs ön tarafında, sol kola, boyuna ve çeneye yayılabilen tarzda bir ağrıdır.

ÜLSERİ TETİKLER

Nafiz hocam 50 yaşından sonra aspirin iç dediler. 3 haftadır içiyorum midem kazınıyor. Neden acaba?

Aspirinle ilgili olabilir. Herkese diye bir tedavi yoktur. Doktorluk kişiye özel tedavi üreten meslektir. Yani doğru yemek, içmek, oturmak ve bunun gibi genel sağlık bilgileri herkes içindir. Ama tedaviler kişiye özeldir. Senin gastrit, reflü, ülser gibi hastalıkların varsa aspirin kullanımı bu hastalıklarını bozar. Dışkını takip et. Siyah zift gibi ishal, yumuşak dışkılamalar, kötü kokulu dışkılamalar olursa bekleme doktora git.



ZAYIFLAMASI LAZIM

Babam kalp krizi geçirdi. Yemek konusunda diyet yapması için liste vermişler. Neye dikkat edelim?

Warfarin etken maddeli ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellerler. Kanama yatkınlık artar. Bazı gıdalar bu ilacın etkisini arttırabilir. Kanama ihtimalini arttırabilirler. Bu nedenle Coumadin kullanan hastalar ıspanak, brokoli, marul, Brüksel lahanası, kıvırcık marul, lahana, karaciğer, yeşil çay ve nohut içeren yiyeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz. Bunlara dikkat edin. Fazla kilosu varsa versin.



ERKEKLER DİKKAT

Doktor Bey, 23 yaşında erkek kuaförüyüm. Göğüslerim büyüdü. Cinsel organımda ağrı ve kilo kaybım var. Doktor "Kadın hormonu" yazmış... Ne oluyor bana?

Erkeğin memesinin kadın memesi gibi büyümesine jinekomasti diyoruz. Özellikle kadın hormonu olarak bilinen östrojen hormonudur. Ancak erkeklerde de bulunur. Östrojen hormonu üreten kanserler, erkeklerde kadın memesine benzer meme büyümesi yapabilir. Ayrıca çeşitli kanser hastalığı ilaçları da jinekomasti yapabilir.