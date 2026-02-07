YÖK’ten öğrencilere IBAN uyarısı: Üniversitelere yazı gönderildi
YÖK, üniversite öğrencileri arasında artış gösteren IBAN yoluyla dolandırıcılık vakalarına karşı tüm üniversitelere yazı göndererek, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile iş birliği içinde farkındalık ve önleyici çalışmalar yapılmasını istedi.
Hızlı Özet Göster
- Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencileri arasında artan IBAN dolandırıcılığı vakalarına karşı tüm üniversitelere bir bilgilendirme yazısı gönderdi.
- Yazıda, öğrencilerin iyi niyetle veya kısa vadeli kazanç vaadiyle banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandırarak mağdur olduğu belirtildi.
- YÖK, üniversitelerden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile iş birliği yaparak farkındalık ve önleyici çalışmalar yürütmelerini talep etti.
- Bu iş birliği kapsamında, öğrencileri cezai süreçlere dahil olmadan önce bilinçlendirmek amacıyla etkinlik ve seminerler düzenlenmesi istendi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencileri arasında artış gösteren IBAN yoluyla dolandırıcılık vakalarına karşı tüm üniversitelere bilgilendirme yazısı gönderdi. Yazıda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile iş birliği içinde farkındalık ve önleyici çalışmalar yürütülmesi istendi.
ÖĞRENCİLER İYİ NİYETLE MAĞDUR OLUYOR
YÖK Genel Sekreterliği imzasıyla üniversitelere iletilen yazıda, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda öğrencilerin önemli bir bölümünün, suç teşkil eden fiillerin hukuki ve cezai sonuçlarını öngöremeden; çoğu zaman iyi niyetle ya da kısa vadeli kazanç vaadiyle üçüncü kişiler adına banka hesaplarını kullandıkları için mağdur duruma düştüklerinin tespit edildiği belirtildi.
Bu durumun yalnızca adli bir mesele olmadığına dikkat çekilen yazıda, üniversite gençliğinin korunmasına yönelik önleyici ve eğitici tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.
BAŞSAVCILIKLARLA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI
Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile üniversiteler arasında kurumsal iş birliğinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi. Gençlerin cezai süreçlere dahil olmadan önce bilinçlendirilmesini hedefleyen farkındalık ve önleyici çalışmaların birlikte yürütülmesi gerektiği kaydedildi.
Bu kapsamda, üniversite yönetimlerince uygun görülecek akademik ve idari birimlerin katkısıyla, gönüllülük esasına dayalı bilgilendirici, önleyici ve farkındalık artırıcı etkinlikler, seminerler ve bilgilendirme çalışmalarının planlandığı aktarıldı.
YÖK, söz konusu çalışmalar için gerekli desteğin sağlanmasını ve üniversitelerin sürece aktif katkı sunmasını talep etti.