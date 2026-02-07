YÖK’ten öğrencilere IBAN uyarısı: Üniversitelere yazı gönderildi

Bu iş birliği kapsamında, öğrencileri cezai süreçlere dahil olmadan önce bilinçlendirmek amacıyla etkinlik ve seminerler düzenlenmesi istendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencileri arasında artış gösteren IBAN yoluyla dolandırıcılık vakalarına karşı tüm üniversitelere bilgilendirme yazısı gönderdi. Yazıda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile iş birliği içinde farkındalık ve önleyici çalışmalar yürütülmesi istendi.

YÖK’ten öğrencilere IBAN uyarısı

ÖĞRENCİLER İYİ NİYETLE MAĞDUR OLUYOR

YÖK Genel Sekreterliği imzasıyla üniversitelere iletilen yazıda, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda öğrencilerin önemli bir bölümünün, suç teşkil eden fiillerin hukuki ve cezai sonuçlarını öngöremeden; çoğu zaman iyi niyetle ya da kısa vadeli kazanç vaadiyle üçüncü kişiler adına banka hesaplarını kullandıkları için mağdur duruma düştüklerinin tespit edildiği belirtildi.

Bu durumun yalnızca adli bir mesele olmadığına dikkat çekilen yazıda, üniversite gençliğinin korunmasına yönelik önleyici ve eğitici tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.