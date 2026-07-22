Otoyolda feci kaza! TIR'ın arkadan çarptığı araç şarampole yuvarlandı: Anne ve oğlu can verdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde TAG Otoyolu'nda dehşet veren bir kaza meydana geldi. TIR'ın arkadan çarpması sonucu şarampole savrulan hafif ticari araçtaki Fatma İpek ile 23 yaşındaki oğlu Harun İpek hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan TIR şoförü hakkında soruşturma başlatıldı.
Mersin'de sabah saatlerinde meydana gelen feci kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Tarsus Doğu gişeleri yakınlarında saat 06.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, otoyolda seyir halinde olan Abdülbesim Ü. yönetimindeki 33 BAJ 462 plakalı TIR, aynı istikamette ilerleyen Hasan İpek'in kullandığı 01 AJL 235 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Şarampole Savrulan Araç Hurdaya Döndü
Şiddetli çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, savrularak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, araç içerisinde bulunan Fatma İpek (69) ile oğlu Harun İpek'in (23) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralı
Feci kazada hafif ticari aracın sürücüsü Hasan İpek ile araçta bulunan 1 kişi daha yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden anne ve oğlunun cansız bedenleri ise yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.
TIR Şoförü Gözaltına Alındı
Kazanın ardından otoyolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Aracın çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan TIR şoförü Abdülbesim Ü., ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.