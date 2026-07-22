Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 11:20 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 11:23

Mersin'de sabah saatlerinde meydana gelen feci kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Tarsus Doğu gişeleri yakınlarında saat 06.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, otoyolda seyir halinde olan Abdülbesim Ü. yönetimindeki 33 BAJ 462 plakalı TIR, aynı istikamette ilerleyen Hasan İpek'in kullandığı 01 AJL 235 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Şarampole Savrulan Araç Hurdaya Döndü

Şiddetli çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, savrularak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, araç içerisinde bulunan Fatma İpek (69) ile oğlu Harun İpek'in (23) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralı

Feci kazada hafif ticari aracın sürücüsü Hasan İpek ile araçta bulunan 1 kişi daha yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden anne ve oğlunun cansız bedenleri ise yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

TIR Şoförü Gözaltına Alındı

Kazanın ardından otoyolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Aracın çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan TIR şoförü Abdülbesim Ü., ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.