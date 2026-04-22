Gazze, Lübnan, Suriye, İran ve şimdi yeniden Lübnan'a saldıran İsrail'e tüm dünyada tepkiler artarken en büyük destekçisi ABD 'de de İsrail karşıtlığı artıyor. Kamuoyu araştırmalarıyla bilinen kurum Pew Research Center'a göre Amerikalıların yüzde 60'ı artık İsrail'e olumsuz bakıyor.

ABD'de yaş gençleştikçe İsrail karşıtlığı oranının yükseliyor. Geçtiğimiz hafta uygulanan bir NBC anketine göre 18-29 yaş arası kişilerin dörtte üçü İsraillilerden çok Filistinlilere sempati duyuyor.

Netanyahu ve Trump karşıtı protestolar

NETANYAHU TRUMP'I SÜRÜKLÜYOR

İngiliz Financial Times da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın arasının bozulmasının dahi çok yakın olduğunu belirtiyor. İran savaşını "keyfi bir savaş" olarak tanımlayan Financial Times yazarı Edward Luce, Trump'ı bu savaşa sürükleyenin Netanyahu olduğunu herkesin bildiğini belirtti.

İSRAİL KARŞITI EĞİLİMDE ARTIŞ

Financial Times'ın da vurguladığı üzere Demokratlar arasında da büyük bir İsrail karşıtlığı eğilimi var. Geçen hafta 47 Demokrat senatörden 40'ı ABD'nin İsrail'e silah satışını engellemek için oy kullandı. Birkaç yıl önce Demokratlar, ülkenin en güçlü İsrail yanlısı lobisi olan Amerikan İsrail Kamu İlişkileri Komitesi'nden (AIPAC) para almak için can atıyorlardı. Financial Times Senatör Bernie Senders olmasaydı birkaç yıl önce böyle bir siyaset düşünülemeyeceğini belirtti.

Senatör Sanders, ocak ayında, İsrail'e yaklaşık 660 milyon dolarlık bomba satışını engellemek için ortak bir silah satışının reddedilmesi tasarısını sunmuş, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda tasarı kabul edilmemişti. Özellikle Demokrat Kongre üyeleri, ABD'nin İsrail'e silah tedarikini durdurması ve İsrail'in askeri eylemlerine ortak olunmaması çağrısı yapıyor.

SENATÖR SANDERS'TAN ABD'YE ÇAĞRI

Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını hedef aldı ve Batı Şeria'daki duruma işaret ederek "ABD'den İsrail'e daha fazla askeri yardım yapılmaması" çağrısında bulundu.