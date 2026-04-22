MERAK EDİLENLER

İbrahim Tatlıses'in vasiyeti ne?

Tatlıses, hastane çıkışı yaptığı açıklamada tüm mal varlığını devlete bıraktığını ve mirasçılara bir kuruş dahi vermeyeceğini ifade etmiştir.

İbrahim Tatlıses neden ameliyat oldu?

Vücudundaki ağır enfeksiyon nedeniyle safra kesesi alınan ünlü sanatçı, başarılı bir operasyonun ardından taburcu edilmiştir.

İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlıses ile barıştı mı?

Hayır. Tatlıses, oğluyla ilgili gelen soruya "Hayatımdan A harfini bile sildim" diyerek aradaki bağları tamamen kopardığını ilan etmiştir.

