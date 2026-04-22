7 Nisan'dan bu yana hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses, taburcu olur olmaz magazin dünyasında taşları yerinden oynattı. Doktorlarıyla birlikte kameralar karşısına geçen ünlü sanatçı, sadece sağlığına kavuşmadığını, aile içi hesaplarını da kapattığını duyurdu. "Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtırım kime ne?" diyen Tatlıses, mirasını devlete bağışlayacağını açıklarken, evlatlarına kapıyı kapattı.
HASTALIK SÜRECİ
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alınmış, safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlanmıştı. Tedavi sürecinin ardından Tatlıses'in 11 Nisan'da safra kesesi ameliyatı olduğu açıklandı.
TABURCU OLDU
Tatlıses'in ameliyatının başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından Başhekim Dr. Engin Çakmakçı ve ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca, sanatçının bir süre daha yoğun bakımda gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edileceğini açıklamıştı. Ünlü sanatçı bugün taburcu oldu.
"YOĞUN BAKIM DEĞİL BEBEK BAKIM!"
Ailesi ve sevenleri uzun süre hastane önünde beklerken taburcu edilen Tatlıses, hastane çıkışı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Dünyada hastane arıyorsanız yer burası. Hani yazıyorlar ' İbrahim Tatlıses yoğun bakımda'; yoğun bakım değil bebek bakım orası. Bana bebekler gibi baktılar bana hepsine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Hepsini evlat edindim, evladım gibi oldu. Safra kesemi aldılar, ne safra kesesiymiş, kafam kadar taş çıktı. Hocalarıma teşekkür ediyorum."
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Hastanede hep haberleri izlediğini belirten Tatlıses, Başkan Erdoğan'a dünya liderlerini Antalya'ya getirdiği için teşekkür etti. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda ölenlere rahmet dileyen Tatlıses, yaralılara da kendisi gibi taburcu olmalarını diledi.
"A HARFİNİ ALFABEDEN SİLDİM"
Sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Tatlıses, sözlerine şöyle devam etti:
"Dostlarım hiç yalnız bırakmadılar, İzmir'den ve Ankara'dan geldiler hepsine teşekkür ediyorum. Dost bugünde lazım. Allah çocuklarımdan razı olsun ama hepsinden değil. Tuğçe benim canım, Allah ondan razı olsun. Ama A harfini alfabeden sildim. Çocuklarımın bazılarının hastaneye alınmamasını ben istemedim. Onlar benim kalbimde hak ettikleri yerde değiller. Benim babam bu haldeyken ben babamı yalnız bırakmam, babam için ölürüm. Keşke mezardan kalksa boynumu baltayla kesse. Babaların kıymeti ne zaman anlaşılır bilmiyorum."
İBRAHİM TATLISES'TEN VASİYET AÇIKLAMASI
Vasiyetinde de her şeyi devlete bıraktığını ifade eden Tatlıses, "Kuruş yok, bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Bana babam para bırakmadı, babam ciğerciydi. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtım kime ne? Parayı ben kazanmışım. Ben onlara çok büyük miras bıraktım farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler" diye konuştu.
"BABOŞ" MÜJDESİ
Konuşmasının sonunda "Baboş" isimli yeni şarkısının hafta içinde çıkacağını ifade eden aktaran Tatlıses, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili ise "Fener yener" dedi.
MERAK EDİLENLER
İbrahim Tatlıses'in vasiyeti ne? Tatlıses, hastane çıkışı yaptığı açıklamada tüm mal varlığını devlete bıraktığını ve mirasçılara bir kuruş dahi vermeyeceğini ifade etmiştir.
İbrahim Tatlıses neden ameliyat oldu? Vücudundaki ağır enfeksiyon nedeniyle safra kesesi alınan ünlü sanatçı, başarılı bir operasyonun ardından taburcu edilmiştir.
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlıses ile barıştı mı? Hayır. Tatlıses, oğluyla ilgili gelen soruya "Hayatımdan A harfini bile sildim" diyerek aradaki bağları tamamen kopardığını ilan etmiştir.
(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)
