İşim nedeniyle sürekli seyahat ediyorum. Geç yatıyor, düzensiz yemek yiyorum. Şişmanladım. Ne önerirsiniz?



Önce sıkıntının sebebi bulunmalı. Fırsat buldukça uyu. Çünkü uykusuz kaldığın müddetçe, iştahın azalmaz. Yediklerin sağlıklı olsun. Tuzlu, yağlı, şekerli, kızartma ağırlıklı beslenme şekli şişmanlığa davetiye çıkarır. Ayrıca aşırı stres prolaktin dediğimiz hormonu artırarak iştahı açar. 2 saatlik şeker yükleme testi, tiroit hormon testi yaptır.





STRES BİLE ETKİLER



Hocam özellikle gece dayanamayıp yemek yiyorum. Neredeyse bütün gün yediğim kadar gece yemeye başladım. Tahmin ettiğin gibi şişmanım. Bunun bir ilacı yok mu?



Kan şeker düşüklüğü buna neden olabilir.

Şeker yükleme testi yaptırmalısın. Ruhsal nedenlerle bu tip beslenmeye "Gece Yeme Sendromu" diyoruz.

Özellikle şeker ve şeker yoğun gıda tüketimi olur.

Bunu hatırlamayabilirsin.



Gece aşırı yeme krizleri şişmanlama nedeni olabilir. Depresyon, kaygı bozuklukları, kişilik bozuklukları, özgüven eksikliği, öfke, sıkıntı, stres, üzüntü ile birlikte seyredebilir. Yani hemen İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Sonrasında gerekirse psikolog ve hatta gerekirse psikiyatriste ihtiyaç duyabiliriz.





HEMEN PANİKLEME



26 yaşındayım. Sağ mememde hafif bir ağrı ve kızarıklık var. Kanser olabilir mi?



Özellikle meme şikayetlerinde muayene bulguları çok önemlidir.

Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek oldukça güçtür. Hemen doktoruna git. Muayene ol. Gerekirse bazı kan ve görüntüleme tetkikleri düzenlenir. Korkma, panikleme. Memede kanserden şüphelenmemiz için; Meme ve meme başında farklılık, memenin yanında ve/ya da koltukaltında bir kitle veya kalınlık, meme ve meme başının görünümünde değişiklik, memenin boyutunda ve şeklinde bir değişiklik, meme başının içe dönmesi gerekir.





NEFES ALAMIYORUM





176 santimetre boyum var. 110 kiloyum. Gece sanki nefesim kesiliyor. Doktora gittim. 'Uyku testi yaptır' dedi. Tedavi olmazsam ölür müyüm?



Hem kilolu hem uykusuz olmak seni iyice sıkıntıya sokmuş. Uyku Apnesi Hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Gittiğin doktora güven, güvenmediğin doktora gitme. Bir an evvel uyku testini yaptır. Bu hastalıkta düzensiz kalp atışı, kalp büyümesi, yüksek tansiyon, aşırı yorgunluk ve gündüz uyuklamaları, cinsel arzunun azalması, iktidarsızlık vi uykuda ölüm ihtimalleri olur. Yol yakınken doktoruna güven.





YEŞİL ÇAY İÇ



52 yaşındayım. Kalp damarım tıkalı. Bir tane stent taktılar. Kolesterolüm de yüksek. Yeşil çay kalp damarına iyi geliyor dediler.

İçsem iyi olur mu?



Geçmiş olsun. Öncelikle sıkıntı-stresgerilimden uzak dur.

Düzenli ilaç kullanımı ve doktor muayenesi en önemli uygulamadır. Yediklerini ve içtiklerini eskisinden farklı hale getirmezsen sıkıntılar tekrarlar. Sadece her hangi bir bitki, çay, bitki hapı gibi bir şeylerin peşine düşme.



Bununla beraber yeşil çay Kalp-damar hastalıkları olanların sofrasında bulunmalı. Günde 1-2 çay bardağı yeşil çay tüketilmesi uygun olur. Kolesterol düzeyi kontrolü sağladığı gibi bir çok organ kanserini engelleyici özellikler taşır.

