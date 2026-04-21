Hafta sonu Premier Lig'de Manchester City-Arsenal maçını Anthony Taylor 17 faul ile tamamlarken MHK'nin koşulsuz destek verdiği, umut bağladığı 34 yaşındaki FIFA hakemi Ozan Ergün maçın ilk yarısını 15 faul, maçın 90 dakikasını ise 26 faul ile tamamladı. İtirazları ile oyunu geren ve 40'ta Oosterwolde'ye kontrolsüz faul yapan Deniz Türünç'e ve 54'te Cherif'e kontrolsüz faulün de Nagalo'ya sarı kartları pas geçmesi asla kabul edilemez. Neden olduğunu göremediğimiz herhalde zaman geçiriyor diye düşündüğümüz kaleci Bahadır'a sarı gösterdi! Her geçen gün modern ve karakterli hakemlikten uzaklaşan duygularıyla hareket eden duruma, rüzgara, iklime göre uygulama yapan bir nesil oluştu!

Aşmamız gereken temel sorunumuz bu. Maçlarda net kartları zamanında göstermemek hakemler için güven ve itibar kaybıdır. Pas geçilen kartlar kontrol aşınması yaratır. Hakeme itirazlar artınca nihayet 63'de lütufta bulundu Deniz Türünç'e sarı gösterdi.116'da Semedo-Kramer pozisyonunda Konyaspor penaltı bekledi. 118'de Erkan Engin ile yine bir VAR uygulama skandalı yaşandı. Hakemin OFR'de bu kadar uzun süre izleyerek verdiği penaltı ''açık ve bariz hata'' değildir. 120+2'de atılan goldeki penaltıyı hakem sahada vermiş olsa karara saygı duyarız lakin bu gri pozisyona VAR asla karışamaz.

GÜRCAN BİLGİÇ - HER ŞEYİYLE KÖTÜ! Tek maçlık serilerin klasik stratejisini seyrettik. Konyaspor kendi sahasında olmasına rağmen maçı penaltılara kadar dengede tutmaya niyetli, hiç risk almadan, pozisyon futbolu oynamayı tercih etti. 90 dakika bittiğinde gol pozisyonu yoktu. Fenerbahçe'nin fırsatı var, kaleyi tutan şutu yok. Fenerbahçe'de planlar için söylenecek söz yok; çünkü plan yok.

Tedesco oyunu futbolcuların inisiyatiflerine bırakmış. Birisi bir şey yapar taktiğini vermiş, ağır ve bilinçsiz oyunun seyircisi olmuştu. Kante-Guendouzi ikilisi oyuna hükmetti, kararları verdi. İkisi olmasa kaleye bile gidemezlerdi, akıl edemezlerdi. Fransızlar "ne yapalım" diye başlarını kaldırdıklarında öylece duran takım arkadaşlarını gördüler. İsmail Yüksek'i savunduk hep beraber.