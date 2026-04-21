Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, aynı başarıyı bu sezon da tekrarlamak için sahaya çıkıyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, ligde olduğu gibi kupada da rakibini geçmeyi planlıyor.
Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, ATV ekranlarından naklen izlenebilecek.
YARI FİNALDE MUHTEMELLER BELLİ
Karşılaşmayı kazanan taraf, yarı finale yükselerek Samsunspor ile Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak mücadelede hata payı bulunmuyor.
ÇİFTE KUPA HEDEFİ
Galatasaray, kulüp tarihinde daha önce 8 kez sezonu lig ve kupa şampiyonluğuyla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak için yoluna devam ediyor.
SON MAÇLARDA ÜSTÜNLÜK
İki takım arasında oynanan son 5 resmi karşılaşmayı Galatasaray kazandı. Bu sezon ligde rakibini iki kez mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, seriyi sürdürmek istiyor.
KUPADA YENİLMEZLİK SERİSİ
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.
Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının başlama saatini bekliyor.
DERBİ ÖNCESİ ROTASYON
Teknik direktör Okan Buruk, hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi kadroda rotasyona gitmeyi planlıyor. Tecrübeli teknik adam, bazı kilit isimleri dinlendirmeyi planlıyor.
Buruk; Uğurcan, Abdülkerim, Davinson, Torreira ve Sara'yı sahaya sürmeyi düşünmüyor.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray : Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Yunus, Lang, Icardi.
Gençlerbirliği : Velho, Fıratcan, Thalisson, Goutas, Hanousek, Bashiru, Göktan, Metehan, Koita, Tongya, Niang.