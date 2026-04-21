Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, aynı başarıyı bu sezon da tekrarlamak için sahaya çıkıyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, ligde olduğu gibi kupada da rakibini geçmeyi planlıyor.

Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, ATV ekranlarından naklen izlenebilecek.