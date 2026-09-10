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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Safra taşı kabusu

Eklenme Tarihi 10 Eylül 2026

82 yaşındayım. 8 yıl önce Bypass oldum. Hipertansiyon hastasıyım. Safra kesemde taş var ama riski olduğum için alınmıyor.
Şikayetlerim için neler yapmam gerekir?

Safra kese taşlarının özelliği önemli. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır. Hastalarımıza fitoterapik yani bitki içerikli ilaçlar öneriyoruz. Zeytinyağı, mentollü tıbbi nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.

PANİK YAPMA

Eklem ağrılarım vardı. Doktora gittim. RF diye bir tahlil yaptı. Biraz yüksek çıktı. Romatizma hastası mıyım?

Panik yok. Romatizma hastası dememiz için şikayet, muayene bulguları ve bazı tahliller gerekir. RF testinin sonucunu belirtmemişsin. RF demek, Romatoid faktör dediğimiz bir testin baş harflerinden oluşan kısaltma demektir.

Romatoid faktör, sağlıklı insanlarda da yüzde 5-15 oranında olabilir. Tüberküloz ve Hepatit C enfeksiyonu gibi bazı mikrobik hastalıklardan sonra da pozitif olabilir. RF testi normalken de Romatizma hastalığı olabilir. Yani romatizma hastalıkları takiple tanının netleştiği hastalıklardır.

SEBEBİ EVHAM

Annem 70 yaşında. Kireçlenmesi ve romatizması vardı. Doktor 'Fibromyalji' demiş. Nasıl bir hastalık bu?

Fibromiyalji uzun süren, yaygın düşkünlük meydana getiren bir hastalıktır. Bu hastaların kasları, boyunları, omuzları ve sırtları ağrır. Ağrının yoğunluk ve yerleşimi günden güne değişebilir. Fibromiyalji insanları orta yaşların başlarında etkileyen ve oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır.

Aşırı evham, yoğun stres, kaygı ve huzursuzluk yaşayan kişilerde sık tekrarlar. Mutlaka psikolog ve psikiyatrist desteği alsın. Manyetik yatak tedavisi bu şikayetler için en önemli tedavilerden biridir.

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