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Şanlıurfa'da kamyona arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü! 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 ağır yaralı

Şanlıurfa'da kamyona arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü! 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 ağır yaralı

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Bozova - Şanlıurfa karayolunda Levent Çerçi (41) yönetimindeki 27 APV 283 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü Levent Çerçi olay yerinde, Fatma Çerçi, Mustafa Çerçi ve Büşra Çerçi ise kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 2 kişinin tedavisi devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif Ticari Araç Kamyona Çarptı

Olay, Bozova-Şanlıurfa kara yolunun Bozova yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Levent Çerçi (41) idaresindeki 27 APV 283 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 5 kişi ağır yaralandı.

Yaralılardan Üçü Hastanede Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Fatma Çerçi (36), Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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