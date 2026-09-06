Üç aydır ara ara hıçkırıyorum. Arka arkaya oluyor. Kesemiyorum. Nöbet gibi sanki. Tahlillerim normal çıktı. Böyle durumlarda ne yapayım?

Altı saatten uzun süren hıçkırıklarda bir doktora başvurmak gerekir. Tekrar tıbbi destek al. Öncelikle kese kağıdı içine soluğunu al ver.

Nefesini çok zorlanmadan tutabildiğin kadar tut. Yeni başlayan kısa süreli hıçkırıkta hastanın yüksek sesle uyarma, acı, ekşi, aşırı soğuk ve sıcak vb. gibi tatma duyusunu uyarma veya parlak ışıkla görme duyusunu uyarma ilgili ani reflekslerle hıçkırığı bastırabilir.

İYİYSE YANLIŞ DEĞİL

İKİ ay önce tiroit ameliyatı oldum. Ellerimde kasılmalarım başladı. Doktorlar kendi aralarında ameliyattandır diye konuştular. Tahlil yazdılar. Yanlış ameliyat mı yapıldı?

İyi olacaksın yanlış değil. Kanda kalsiyum düşük ise paratiroid hormonu salgılanır. Böbrek ve kemiklere direkt olarak etki eder. Bağırsaklara indirek etki eder. Kanda kalsiyum yüksek ise paratiroid hormonu az salgılanır.