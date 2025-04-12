67 yaşındayım. Prostat kontrolü için doktora gittim. "Tiroit tahlili yapalım" dediler. Neden şüphelendiler? Yaptırayım mı?

BELLİ hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız.

Şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için kontrol yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir.

Yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit olanlarda, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda tiroiti kontrol etmek gerekir.

ADETLERİM DÜZENSİZ

Annem yumurtalık kanseri. Benim de adetlerim düzensiz. Doktor CA- 125 diye test istedi. Ne yapacağım?

CA-125, yumurtalık kanseri tedavisinin takibinde kullanılmaktadır.

Hastalığa yakalanmamış yüksek riskli kadınların izlenmesi için de bazen bu teste başvurulmaktadır.

Adet sırasında, gebelik, endometriyoz ve pelvisin iltihaplı hastalığı gibi rahatsızlıklarda da CA-125 kan düzeyleri yükselebilmektedir.

Yani sadece kanser ile ilgili bilgi vermez.

KAN ŞEKERİNE DİKKAT

İftarda sıcak pide yemeyi çok seviyorum ama sonra hemen uykum geliyor. Bir zararı var mı?

VAR. İftarda sıcak pide yerseniz sindirimi zorlu olur. Özellikle miktarı da fazla yerseniz rahatsızlık garanti olur. Bununla beraber kan şekeri düzensizleşirse uyku hali ortaya çıkar. Bu nedenle mutlaka açlık ve tokluk kan şekerini ölçtür. Kan şeker düşüklüğüne bağlı uyku hali varsa hemen takip edilmelisin. Şeker hastalığına dönüşür.

NEFES ALAMIYORUM

176 santimetre boyum var. 110 kiloyum. Gece sanki nefesim kesiliyor.

Doktora gittim. 'Uyku testi yaptır' dedi. Tedavi olmazsam ölür müyüm?

HEM kilolu hem uykusuz olmak seni iyice sıkıntıya sokmuş. Uyku Apnesi Hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Gittiğin doktora güven, güvenmediğin doktora gitme. Bir an evvel uyku testini yaptır. Bu hastalıkta düzensiz kalp atışı, kalp büyümesi, yüksek tansiyon, aşırı yorgunluk ve gündüz uyuklamaları, cinsel arzunun azalması, iktidarsızlık vi uykuda ölüm ihtimalleri olur. Yol yakınken doktoruna güven.

ÇÖZÜMÜ EKG

3 aydır göğsümde kuş çırpınıyor gibi oluyordu. Doktora gitmeye karar verdim. Ama hangi tahlilleri yaptırayım dersiniz?

MUAYENE bulgularına göre istenecek tetkikler değişebilir.

Aritmi dediğimiz ritmi bozukluklarında bu şikayetler olabilir. İlk olarak elektrokardiyografi çekilebilir.

Eğer gerçekten kalp ritmi bozukluğu düşünülecek olursa Holter EKG dediğimiz uygulamayla sorun açığa çıkarılabilir. Konulan tanıya göre seçilecek tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde ve prognostik değerlendirmelerde başta ekokardiyografi olmak üzere diğer tanı metodları da gerekli olabilir.