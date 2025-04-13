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Sebebi şeker

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 13 Nisan 2025

2 yıldır şekerim var. Böbreklerimde sıkıntı başladı. Hastalığı ihmal ettim belki de ondan oldu.
Şimdi diyalize girmek zorundayım.
Bana yardım edin!
ÖNCE paniklemeyin. Üre, kreatinin, potasyum, tam kan sayımı, Kreatinin klirensi, üriner usg testlerini bilmemiz lazım. Hemen İç Hastalıkları Uzmanı bul, takibine gir. Gerekirse Nefrolog değerlendirmesini uzmanın tapar. Diyete başla. Sonuçlara göre ilaç tedavileri, vitamin mineral takviyeleri olabilir. Korku, kaygı, pişmanlık ve depresyon zarar verir. Şekerini bozar.
Hadi bakalım yeniden başlıyoruz.

MUTLAKA TÜKET
33 yaşındayım. Karın ağrısı, kanlı ishal ve gaz şikayetim vardı.
Reçetede Crohn hastalığı yazıyor.
"Perhiz yap" dediler ama meyve sebzenin zararı olur mu?
ÇİĞ sebze ve meyveden kaçınılmalı.
Sebzeler pişmiş olmalı, meyvelerden de yumuşak ve az posalı olan kabuksuz elma, muz ve şeftali dışında meyve yenmemeli, ancak unutulmamalı ki sebze ve meyveler vitamin ve mineral depoları olduğu için her gün düzenli olarak tüketilmelidir. Aslında uzun süre takip edileceğin bir hastalık bu.

ÇAYI AZALT
Kansızlık için demir ilacı kullanıyorum.
Nelere dikkat etmeliyim?
SEBZELER, süt, kahve ve çayda bulunan bazı maddeler demir emilimini azaltabilir. Bu nedenle demir destek ilaçları bu gibi gıdaların alımından iki saat önce veya sonra alınmalıdır.
Tercihen yemeklerden önce alınır. Hekimin önereceği süre kadar kullanılmalıdır. Şikayetlerin ortadan kalkmasından sonra vücudun demir depolarının dolması için en az bir ay daha kullanılmalıdır.

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