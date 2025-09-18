40 yaşındayım. Son 4 aydır sürekli ishalim. Tahliller yapıldı mikrop yok ama antibiyotik kullanıp duruyorum. Ne yapmalıyım?

PANİK yapmayın.

Bağırsaklar panik yapınca da hızlanıp ishale neden olabilir. Uzun süreli ishalin en önemli nedenlerinden birisi de Çölyak hastalığı veya gluten enteropatisidir.

Özellikle yağlı gıdaların alınmasından sonra belirginleşen ishal, karında gaz ve rahatsızlık hissi, karın ağrıları, iştahı iyi olduğu halde kilo alamama, kilo kaybı ve yorgunluk olur. Bazı tahliller gerekir.

Doktorunuzu tekrar ziyaret edin. Hastalığınızın geçmediğini belirtin. Yeni tahlil ister. Kendine has perhiz gerekebilir. Korkulacak bir şey yok...

KAN ŞEKERİN YÜKSEK

2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama aşk hayatım da etkilendi. Doktorlar cinsel gücümü artıran ilaçlar yazıyor.

Şekerim 180. İlaçlar da artık etkili değil. Ne yapmalıyım?

LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı diye bakmak lazım. Önce nöroloji, sonra üroloji muayenesi gerekebilir.

Bu gibi ilaçlar "her derde deva" değil. Ayrıca kan şekerin yüksek. Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir.

Şeker hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da araştırılmalı. Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla.

ENFEKSİYON SORUNU

Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor gibi oluyor ama sonra yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?

ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz gerekir. Cinsel ilişki sırasında senin de ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin. Çok dikkatli olmanız gerekir.

Ayrıca bulaşıcı hastalıklar açısından kendini takip etmelisin. Farklılık görürsen üroloji ile görüş.

ALERJİK OLABİLİR

26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?

EL ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir. Bunlar için yapılmış tahlilin var mı? Bilmiyorum.

Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir.

Tam idrar tahlili yaptır.

Protein kaçağı var mı diye bakalım. Ayrıca daha önce hepatit gibi bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri, protein, albümin testleri de görülmeli. Kalanları yaptır.

ANTİBİYOTİK UYARISI

Hocam sık sık burnum tıkanıyor. Doktor antibiyotik yazmadı. Ancak geçmedi. Sizce ne yapmalıyım?

BURUN tıkanması sadece mikropların yaptığı bir hastalık değildir. Her burun tıkanıklığı antibiyotikle tedavi edilmez. Daha çok soğuk algınlığı, alerjik durumlarda burun tıkanır. Antibiyotik bunların hiçbirini çözmez.

Ayrıca reçetesiz antibiyotik alamazsınız. Hatta gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direncine neden olur.

Daha sonra karşılaşacağınız bakteri hastalıklarında kullanacağınız ilaç çeşidi azalır.

Savunmanız zayıflar.