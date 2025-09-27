69 yaşındayım. Ama bedenim beni üzüyor.

Gençlik aşısı ozon varmış haberlerde duydum. İyi gelir mi sizce?

Ozon tedavisi uygulanan bedenlerde tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir.

Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabır edersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin. Ama her yerin dimdik olması için verilen bir söz yok. Çünkü her büküklüğün bir tek sebebi yok. Her tarafa ayrı ayrı da bakmak gerekir.



TAKİBİ BIRAKMA

Hipoglisemin hastasıyım sürekli acıkıyorum. 2 saatte bir yemek yemek istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum... Sadece kilo alıyorum. Bunun bir tedavisi yok mu?

Var. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar.

Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi tedavinin kendisidir.

Diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastası olabilirler. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Hipertroidi, parazit hastalığı ve diğer ihtimaller açısından da değerlendirilmen gerekiyor. İnsülin direnci varlığına göre gerekirse ilaç tedavisine de başlanır.

İhmal yok, korkmak yok, gerekeni yapmak var.



SAKIZ KABIZ YAPAR

Doktor Bey, bir gazım bitmedi bir de kabızlığım. Zaten bütün dertler beni bulur.

Herkes 'Çay içme' diyor.

Ne içeyim bari onu bileyim?

Huzursuzluğun bağırsaklarına vurmuş.

Her kapıda bir dert var, sadece sende yok. Böyle düşünmeye devam edersen bağırsakların da düzelmez.

Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao ve salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir.

Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını artırır.



REZENE ÇAYI İÇ

67 yaşındayım. 7 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım.

Ameliyat olamıyorum.

Buna çare olarak bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?

Bitkisel karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini, bağırsakların içine girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalarkuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir.

Kabız almamanız için çayı çok ve demli içmeyin.

Papatya, rezene, ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin. Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin.