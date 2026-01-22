Midem yanıyor. Yediklerim midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yediklerim den mi? Baharat yemiyorum ama yine de ağrıyor...

Yemeklerin iyi çiğnenmemesi, sıkıntı stres, ağrı kesiciler, aşırı yağlıbaharatlı- asitli-kafeinli-gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sigara, alkol kullanımı mide ve bağırsak sisteminde sıkıntı yaratır. Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar. Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne. Devam ederse mutlaka iç hastalıkları muayenesi ol.



D VİTAMİNİ ALMALI



Menopoz için doğal bir tarif verebilir misiniz? Kemik gibi gıdalar yesek kemik güçlenir mi?

Bütün mesele kalsiyum almak değil. Yani sadece beyaz renkli gıda kemik yapmaz. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye ve kuru bamyanın 100 gramında, 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur. Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. Süt ve süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir. Erişkinlerin 1000 miligram kalsiyum alması gerekir.

EYVAH ÇARPINTI

24 haftalık gebeyim. 29 yaşındayım. Çarpıntım fazla, ne yapmalıyım?

Çeşitli nedenler çarpıntı yapabilir. Kansızlık, burun tıkanması, tiroid çalışma bozuklukları, kalp ve akciğer hastalıkları, enfeksiyonlar, ateş v.b. çarpıntı nedeni olabilir. Hemen doktorunuza başvurun. Var olan tetkiklerinizi yanınızda götürün. Muayene sonrası hangi ihtimaller olduğu netleşir. Uygun tetkik ve kontrol planı yapılır.

ZORLUK YAŞIYORUM

23 yıl önce idrar şikayetim başladı. Doktora gittim, idrar yolum daralmış. Ameliyat oldum, 2 yıldır durumum iyi. Ama bugünlerde kesik kesik idrar yapıyorum ve zorluk çekiyorum. Nedeni nedir? Bir daha mı daraldı?

Tekrar daralma olabilir. Onun dışında özellikle Prostat bezi hastalıklarında kesik kesik idrar yapma şikâyeti sık olur. İdrar yolu enfeksiyonları açısından da dikkatli olmak gerekir. Tekrar üroloji uzmanıyla konuş. İhmal etme. İlerlemesin.