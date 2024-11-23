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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 23 Kasım 2024

Mutluluk zor!

Kolesterolüm yüksek. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Aşk hayatım da iyi değil. Kolesterolden midir acaba?
KOLESTEROL yüksekliği, direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir.
Öncelikle iç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji veya psikiyatri, psikoloji uzmanı devreye girebilir.

DOĞUM SONRASI AŞK
Bebeğimiz 1 aylık. İlişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu? Uygun zaman nedir? Bebeğe zarar verir mi?
EŞLER arasında ayıp olmaz. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz.
İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur.
Genellikle erkek, kadından daha fazla cinsel istek içindedir. Tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler. Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin. Ayrıca bebeğe de zarar vermez.

SIKINTIYI PAYLAŞIN
41 yaşındayım. Sertleşme sorunum var. Kan tahlillerim normal. Hangi doktora gideyim?
ÖNCE üroloji uzmanına git. Kan tahlilleri derken neler yapıldı anlamadık.
Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri üroloji uzmanı ister. Gerekirse iç hastalıkları ve psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayattaki uyumunuzun bunda payı olabilir.
Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınız- la ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.

PROSTATA DİKKAT
Nafiz Bey, 3 haftadır küçük abdestimi yaparken kan geliyor. Yanıyor. Sol kasığım da ağrıyor. Neden olabilir?
İDRAR yaparken meydana gelen kanamalar erkeklerde idrar kesesi ve prostat ile ilgili olabilir.
Beraberinde sol kasık ağrıları erkeklerde erkeklik torbaları, kadınlarda yumurtalıkları araştırmayı gerektirebilir. Sol kasık bölgesi kas ve liflerinin gerilme-çekilme-yırtılma gibi mekanik hasara bağlı ağrılar da olabilir.
Mutlaka üroloji uzmanının görmesi gerekiyor. Vakit kaybetmeden muayene ol.
Bazı hastalıklar zamanla tedavi edilemez hale gelebilir.

55'İNDE İLİŞKİ...
Yaş 55 oldu, ama benim ilişki isteğim hala var. Eşim ise benden kaçıyor. Doktora söylemeye de çekiniyorum. Ne yapmalıyım?
DOKTORA söylemeye çekinme. Mesleğimiz çare bulma mesleği.
Önce eşinle konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir.
Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. Bazen kadınlar idrar kesesi ve rahim sarkmaları nedeniyle cinsel ilişkiden sakınabilir. Bunları hallet.

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