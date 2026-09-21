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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Menopoza dikkat

Eklenme Tarihi 21 Eylül 2026

MENOPOZA DİKKAT

Nafiz bey, 45 yaşındayım erken menopoza girdim. Kemik erimesi başlar mı?

Başlayabilir. Özellikle sigara, alkol kullanımı olanlarda, romatoid artrit hastalığı, zayıflık, kemik kırığı geçmişi olanlar, hızlı kilo verenler, ailede kemik erimesi olanlar, kemik erimesi yapabilen ilaçları kullananlar, kemik erimesine neden olabilen hormon hastalığı olanlar da 50 yaşından önce kemik erimesi olabilir. Mutlaka bir kez kemik yoğunluğu ölçümü yaptırın. Tedbirinizi alalım.

İHMAL ETME

Amcam gut hastası. Babamın da ayakları ağrıyor. Bu hastalığın belirtileri nelerdir hocam?

Öncelikle şikayetler doktor tarafından değerlendirilir. Muayene bulgularında eklem iltihabı bulguları, "Gut Hastalığına" özel "tofüs" denilen şişlik tespit edilebilir. Kan tetkiklerinde ürik asit düzeyleri değerlendirilir. İdrarda ürik asit kristali ya da böbrekte ürik asit taşı varlığı aranabilir. Eklem ile ilgili gerekli görüntüleme teknikleri kullanılarak filmler çekilebilir. Eklem sıvısı örneğinin mikroskopla incelenmesinde tipik ürik asit kristalleri aranabilir. Tüm sonuçlar doktor tarafından değerlendirilerek takip ve tedavi planı kişiye has düzenlenir.

SABIR VE GAYRET

45 yaşındayım. 128 kiloyum. Sigara içiyorum. Nefessiz kalıyorum. Çok horluyorum. Sigarayı bıraksam geçer mi?

Bu anlattıkların "Uyku Apne Hastalığının" dersinde anlatılanların neredeyse aynısı. Yavaş çalışan bir beden, şişman, burun ve üst solunum yolu tıkalı, hava yutma ve beslenme alışkanlıkları nedeni ile reflülü ve hatta belki alerjik bir halin var. Sabırlı ve gayretli olursan bu sıkıntılardan kurtulabilirsin. Çünkü iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları seninle uğraşacak. Tabii gidersen. Hareket alışkanlıklarına bağlı kilo fazlası olabilir.

ZAYIFLAMASI ŞART
Annemin dizleri ağrıyor. Kireçlenme vardı. "Kıkırdak da erimiş" dediler. PRP işe yarar mı?

YARAYABİLİR. Ama önce muayenesini yapmak, filmlerini görmek gerekir. Trombositten zengin, kök hücre içeren kan sıvısı diz eklemi içine verildiğinde, eklem içi yara tamiri başlıyor. Ayrıca azalmış eklem arası sıvı söz konusu ise bu tamamlanıyor. Fazla kilosu varsa mutlaka zayıflamalı. Bu uygulama yılda en az 2 kez tekrarlanmalı. PRP ozonla karıştırılarak verilirse daha da faydalı olur.

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