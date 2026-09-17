5 yıldır tansiyonum yüksek. İlaç kullanmayı sevmiyorum. Zaten kullanmıyorum da. Zararları olduğunu biliyorum. Bana doğal gıdalardan destek önerebilir misiniz?

DOĞAL gıdalar destek. Özellikle ani durum tedavisi olarak da kesinlikle kullanılmaz. Havuç, portakal gibi renkli sebze ve meyvelerdeki flavonoid hipertansiyona çok iyi geliyor. Muz, elma, ananas, mango, şeftali, turunçgiller ve kavunda faydalı maddeler var. Sarımsağı sofrandan eksik etme.

TEST YAPILMALI

Kasıklarıma kadar kramp giriyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. Nedeni ne olabilir?

HER 2 kasığa birden giren kramp şikayetlerinde öncelikle lif kas zorlanmaları akla gelir. Bu konuyla öncelikle doğru egzersiz tekniklerini kullanmak gerekir. Magnezyum ve kalsiyum eksiklikleri tespit edilmeli, gerekirse ilaç takviyesi yapılmalı. Özellikle kan testleri ile durum tespit edilmeli. Ayrıca bağ dokusu hastalıkları açısından romatizmal testler olarak bilinen CRP, RF ve sedimentasyon tetkiklerinden faydalanılabilir. Ama en önemli konu doktor kontrolüne girmektir.