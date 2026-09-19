Nafiz hocam, 4 aydır makatım kaşınıyor. Parazit vardır dediler. İlaç aldım, geçmedi. Sorunum ne? Bana yardım edin...

Olabilir. Makat kaşıntısı yapan onlarca hastalık var. Mantar, alerji, kafeinli içecekler, alkol, süt ve süt ürünleri, fındık, domates, çikolata, baharatlı yiyecekler, kalın bağırsak (kolonrektum) ve özellikle kıl dönmesi ve basur gibi hastalıklar makat bölgesinde kaşınmaya neden olabilir. Bir kez daha kontrole git, tedaviye başla.

TÜMÖR ÇIKABİLİR

60 yaşındayım. 3 aydır kulağımda çınlama var. Bu neden olur? Doktora gitmem gerekir mi?

Kulak çınlaması hastanın herhangi bir dış uyaran olmadan ses işitmesi halidir. Tek taraflı kulak çınlamaları araştırılmalıdır. Altından tümör çıkabilir. Bu patolojilerin varlığı odiolojik testlerle ortaya konulsa bile kesin tanı ancak BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile konabilir. Kulak çınlaması akustik travmaya bağlı işitme kayıplarının ilk bulgusu olabilir. Kulak burun boğaz uzmanına muayene ol.

SİSTİT UYARISI

Nafiz hocam, yakında evleneceğim. Arkadaşlarım, 'Yeni evleneceksin balayı sistitine dikkat et' dedi. Bu söyledikleri şey gerçek mi? Nelere dikkat etmeliyim?

Evet, gerçek. İdrar kesesinin mikroplu veya mikropsuz iltihaplarına 'Sistit' denir. İlk belirtisi çok sık idrara çıkmaktır. Sıklığı 1.5 saatte birden, 15 dakikada bire kadar değişebilir. İdrar yaparken yanma da hissedilebilir. İdrarda kanama ve hafif ateş de nadirde olsa olabilir. Cinsel aktivitenin arttığı durumlarda da sistit görülebilir.