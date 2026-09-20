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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Uyku apnesi deyip geçmeyin

Eklenme Tarihi 20 Eylül 2026

45 yaşındayım. 128 kiloyum. Sigara içiyorum. Nefessiz kalıyorum. Çok horluyorum. Sigarayı bıraksam geçer mi?

Bu anlattıkların "Uyku Apne Hastalığının" dersinde anlatılanların nerdeyse aynısı. Yavaş çalışan bir beden, şişman, burun ve üst solunum yolu tıkalı, hava yutma ve beslenme alışkanlıkları nedeni ile reflülü ve hatta belki alerjik bir halin var. Sabırlı ve gayretli olursan bu sıkıntılardan kurtulabilirsin. Çünkü iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları seninle uğraşacak.

Midem yanıyor. Yediklerim midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yediklerimden mi? Baharat yemiyorum ama yine de ağrıyor...

Yemeklerin iyi çiğnenmemesi, sıkıntı-stres, ağrı kesiciler, aşırı yağlıbaharatlı- asitli-kafeinli-gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sigara, alkol kullanımı mide ve bağırsak sisteminde sıkıntı yaratır. Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar. Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye.

Kilo vermeye çalışıyorum. Her kafadan bir ses çıkıyor. Mesela 'Yağsız salata yiyin' diyorlar. Hocam, yağ kilo yapmaz mı?

TIPTA değişmeyen kanunlar vardır. Bu kanunlardan biri de "Bir maddeye zehir etkisi katan kullanılma miktarıdır." Doğru yağı seçer, doğru zamanda ve doğru miktarda yersen bir sıkıntı olmaz.

Zeytinyağı, kanola yağı gibi yağları günde 3 yemek kaşığını geçmeyecek kadar tüketirsen faydası var zararı yok. Harcanandan fazla kalori alırsanız kilo artışı olur. Sadece sebze yesen fark etmez. Yani hareketsiz kilo veremezsin. Salatayı yağlı yersen diyette bazı yiyecekleri çıkartmalısın

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