SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Menopoz korksun

Menopoz korksun

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 20 Kasım 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?

Çok iyi yapıyorsunuz. Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır. Hareket edin. Düzenli beslenin. Hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın. Kızmayın. Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yinede boş durmayın bir iş ile meşgul olun.


EŞİM HAMİLE AMA...


Hocam, eşim 6 aylık hamile. Bebeğimizin de onun da sağlıklı olmasını istiyorum. Ne yedireyim eşime?

Aş ereceği için istediklerini yedir. Şaka bir yana gebelerin dengeli beslenmesi şart. Sebze ve meyveler, vitamin, mineral ve posa kaynağı açısından oldukça zengin. Ve tabi ki mevsim gıdası balık... Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir besin türü olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi, anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli. Sakın fesleğen yemesin.


FAZLASI ZARAR


Hocam ben çok meyve yiyorum. Bu da kilo yaptı. Ne yapayım?

Zayıflatıcı bir meyve ye. Yani ananas tüket. Örnek her gün en az iki öğününde meyve tercihin 1 hafta ananas olsun. Her öğünde yaklaşık yarım veya üçte bir ananas yiyebilirsin. 1 hafta sonra tartıya çık. sonucu bana ilet ananas içinde bromelain isimli bir enzim var. Bu maddenin zayıflatıcı etkisi olduğu biliniyor.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Aşırısı zarar 19 Kasım 2025, Çarşamba Fıtık sonrası aşk 18 Kasım 2025, Salı Sistite turna yemişi 17 Kasım 2025, Pazartesi Susuz kalmayın 16 Kasım 2025, Pazar
Cüneyt Arkın’ın torunu Türkan Şoray’ı örnek alıyor! Güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı
Cüneyt Arkın’ın torunu Türkan Şoray’ı örnek alıyor!
Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı
Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı
Skandal ortaya çıktı: Böcek ailesi otelde kilitli kalmış! Tutuklananlar ifadesinde ne dedi? Sertifikam yok
Böcek ailesi otelde kilitli kalmış!
Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı
Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler
Artık zorunlu! İstanbul’da kafe ve restoranlar için flaş karar
Artık zorunlu! İstanbul için flaş karar