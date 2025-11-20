56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?

Çok iyi yapıyorsunuz. Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır. Hareket edin. Düzenli beslenin. Hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın. Kızmayın. Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yinede boş durmayın bir iş ile meşgul olun.



EŞİM HAMİLE AMA...



Hocam, eşim 6 aylık hamile. Bebeğimizin de onun da sağlıklı olmasını istiyorum. Ne yedireyim eşime?

Aş ereceği için istediklerini yedir. Şaka bir yana gebelerin dengeli beslenmesi şart. Sebze ve meyveler, vitamin, mineral ve posa kaynağı açısından oldukça zengin. Ve tabi ki mevsim gıdası balık... Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir besin türü olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi, anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli. Sakın fesleğen yemesin.



FAZLASI ZARAR



Hocam ben çok meyve yiyorum. Bu da kilo yaptı. Ne yapayım?

Zayıflatıcı bir meyve ye. Yani ananas tüket. Örnek her gün en az iki öğününde meyve tercihin 1 hafta ananas olsun. Her öğünde yaklaşık yarım veya üçte bir ananas yiyebilirsin. 1 hafta sonra tartıya çık. sonucu bana ilet ananas içinde bromelain isimli bir enzim var. Bu maddenin zayıflatıcı etkisi olduğu biliniyor.