CHP’li Toroslar Belediyesi’nden yeşil katliamı: Zeytin ağaçlarını kestiler

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 15:02

Merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi 93099 Sokak'ta bulunan ve mahalle sakinleri tarafından yıllar önce dikilen zeytin ağaçlarının, CHP'li Toroslar Belediyesi ekiplerince kesilmeye başlanması mahallede gerginliğe yol açtı. Kesim işlemlerinin başlamasıyla birlikte mahalleli duruma tepki göstererek çalışmalara karşı çıktı. Mahalle sakinleri, söz konusu alanın uzun yıllardır zeytin ağaçlarıyla yeşil bir alan oluşturduğunu ve kesim işlemlerine ilişkin kendilerine herhangi bir proje ya da bilgilendirme yapılmadığını ileri sürdü. Vatandaşlar, 'park yapılacağı' gerekçesiyle başlatılan kesimlerin durdurulmasını istedi.

Zeytin ağaçlarının kesilme anı (İHA)

"BURASI BELEDİYEYE AİT DEĞİL"

Kesim yapılan alanın geçmişine ve mülkiyet durumuna değinen eski mahalle muhtarı Hasan Hüseyin Yılmaz, zeytin ağaçlarının bulunduğu yerin belediyeye ait olmadığını belirterek, "Bu mahallede ben 20 yıl muhtarlık yaptım. Bu zeytin ağaçları belediyenin mülkiyetinde olan yer değil, artı yüksek gerilim hattının üstünden geçen yerler. Yani burası belediyeye ait değil, elektrik firmasının istimlak ettiği yerler. 30-35 yıllık bu ağaçlar, şu anda buraya 'park yapacağız' hevesiyle, ağaç katliamı yapılıyor. Park yapan adam bize projeyi gösterir, 'şu parkı yapacağız' diye insanları ikna eder, ona göre kesim içerisine girer" diye konuştu.