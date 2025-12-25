Haberler

Tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Tesbih namazı cemaatle kılınabilir mi?

Tesbih namazı sevabı büyük, fazileti yüksek nafile ibadetler arasında yer alır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) tavsiye ettiği bu namaz, hem günahlara kefaret olması hem de kalbi arındırmasıyla bilinir. Özellikle kandil gecelerinde sıklıkla araştırılan tesbih namazı nasıl kılındığı, hangi vakitlerde eda edildiği ve cemaatle kılınıp kılınamayacağı gibi sorularla gündeme gelir. İşte tesbih namazına dair bilinmesi gereken tüm detaylar…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 12:21

Tesbih namazı, Resûlullah Efendimiz'in (s.a.v.) tavsiye ettiği kalbi arındıran ve günahlara kefaret olan faziletli bir ibadettir. İşte tesbih namazına dair bilinmesi gerekenler...

(AA) Tesbih namazı neden kılınır? diyanet.gov.tr'de yer alan bilgilere göre bazı hadis kitaplarında tesbih namazının tarifine dair rivâyetler vardır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a (r.a.) "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 302 [1297]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 190 [1387])