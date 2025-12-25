Tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Tesbih namazı cemaatle kılınabilir mi?
Tesbih namazı sevabı büyük, fazileti yüksek nafile ibadetler arasında yer alır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) tavsiye ettiği bu namaz, hem günahlara kefaret olması hem de kalbi arındırmasıyla bilinir. Özellikle kandil gecelerinde sıklıkla araştırılan tesbih namazı nasıl kılındığı, hangi vakitlerde eda edildiği ve cemaatle kılınıp kılınamayacağı gibi sorularla gündeme gelir. İşte tesbih namazına dair bilinmesi gereken tüm detaylar…
Tesbih namazı neden kılınır?
diyanet.gov.tr'de yer alan bilgilere göre bazı hadis kitaplarında tesbih namazının tarifine dair rivâyetler vardır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a (r.a.) "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 302 [1297]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 190 [1387])
Tesbih namazı nasıl kılınır?
Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rek'atlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.