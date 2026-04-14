Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattı için yerli alternatifler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Bu doğrultuda listenin üst sıralarında yer alan Emirhan Topçu için girişimler yeniden hız kazandı. Daha önce ara transfer döneminde yapılan teklifin kabul edilmemesi sonrası süreç yaz dönemine bırakılmıştı.
YENİDEN GÜNDEMDE
25 yaşındaki stoper, son haftalarda yaşadığı sakatlık sürecinin ardından yeniden forma şansı buldu. Fenerbahçe derbisinde kadroda yer almasına rağmen süre alamayan Emirhan, Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev yaptı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın savunma tercihlerinde farklı isimlere yönelmesi, oyuncunun durumunu yeniden gündeme taşıdı.
Fenerbahçe'nin, yerli rotasyonunda güçlü bir sol stoper arayışı kapsamında Emirhan'ı kadroya katmak istediği ve iki kulüp arasında sezon sonunda görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.
TAKAS VE AVRUPA İLGİSİ
Transfer sürecinde takas formülü de gündeme geldi. Fenerbahçe'nin, Emirhan Topçu ile birlikte Mustafa Hekimoğlu'nu da kadrosuna katmak istediği, karşılığında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü teklif edebileceği ifade edildi.
MILAN DA PEŞİNDE
Öte yandan oyuncuya Avrupa'dan da ilgi bulunuyor. AC Milan'ın Emirhan için daha önce resmi girişimde bulunduğu ve savunma hattına yapılacak olası değişiklikler sonrası yeniden harekete geçebileceği belirtiliyor.
2024 yazında Beşiktaş'a transfer olan ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Emirhan Topçu, bu sezon 25 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.