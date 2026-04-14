Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında flaş takas hazırlığı! 4 oyuncu değişecek

Fenerbahçe, Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu için yeniden devreye girdi. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda transfer için masaya oturmaya hazırlanıyor. Bu flaş transfer gelişmesi ile ilgili bir de takas planı olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 4 isimlik bir takas gerçekleşebilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında flaş takas hazırlığı! 4 oyuncu değişecek

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattı için yerli alternatifler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu doğrultuda listenin üst sıralarında yer alan Emirhan Topçu için girişimler yeniden hız kazandı. Daha önce ara transfer döneminde yapılan teklifin kabul edilmemesi sonrası süreç yaz dönemine bırakılmıştı.

Emirhan Topçu Fenerbahçe'nin gündeminde.
YENİDEN GÜNDEMDE

25 yaşındaki stoper, son haftalarda yaşadığı sakatlık sürecinin ardından yeniden forma şansı buldu. Fenerbahçe derbisinde kadroda yer almasına rağmen süre alamayan Emirhan, Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın savunma tercihlerinde farklı isimlere yönelmesi, oyuncunun durumunu yeniden gündeme taşıdı.

Fenerbahçe'nin, yerli rotasyonunda güçlü bir sol stoper arayışı kapsamında Emirhan'ı kadroya katmak istediği ve iki kulüp arasında sezon sonunda görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

Altınordu ve Fenerbahçe'de birlikte oynayan Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta da buluşabilir.
TAKAS VE AVRUPA İLGİSİ

Transfer sürecinde takas formülü de gündeme geldi. Fenerbahçe'nin, Emirhan Topçu ile birlikte Mustafa Hekimoğlu'nu da kadrosuna katmak istediği, karşılığında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü teklif edebileceği ifade edildi.

Mustafa Hekimoğlu'nun adı Fenerbahçe ile anılıyor.
MILAN DA PEŞİNDE

Öte yandan oyuncuya Avrupa'dan da ilgi bulunuyor. AC Milan'ın Emirhan için daha önce resmi girişimde bulunduğu ve savunma hattına yapılacak olası değişiklikler sonrası yeniden harekete geçebileceği belirtiliyor.

2024 yazında Beşiktaş'a transfer olan ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Emirhan Topçu, bu sezon 25 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

