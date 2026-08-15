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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Komşuyu sakın dinleme

Eklenme Tarihi 15 Ağustos 2026

Nafiz Bey 2 ay önce menopoza girdim. Şikâyetlerim çok arttı. Arkadaşlarım östrojenli menopoz ilacı kullanmamı tavsiye etti. Bunun bir sakıncası var mı? Boşuna sıkıntıya girmeyin.

Şikâyetlerinizi kadın hastalıkları uzmanı ile paylaşın. Sizin durumunuzu tıbbi olarak tespit edelim. Bedeninizin ihtiyacını belirleyelim. Bazı hastalığı olanlara bu ilaçları veremeyiz. Rahim ve menopoz öncesi meme kanseri olanlar, hipofiz adenomu, damar içi pıhtılaşmaya bağlı hastalıklar, karaciğer yetmezliği olanlar, porfiriya hastaları, migren hastaları bu ilaçları kullanamazlar. Bu ilaçlar diğer ilaçlar gibi komşu, eş, dost ve teyze reçeteleri ile alınmamalıdır.

SAÇKIRAN PROBLEMİ

Sevgilim beni terk etti. Yıkıldım! Saçlarım dökülmeye başladı. Doktora gittim, 'Saçkıran olmuşsun' dedi. Ne yapmalıyım? Saçkıran yerine 'kılkıran' desek daha doğru olur. Her yaşta görülebilir. Sakal, kaş ve kirpikler, vücut, kol ve bacaklar gibi kıl bulunan her yeri etkileyebilir. Kıllı deride küçük, madeni para büyüklüğünde, yuvarlak kel alanlara sebep olur. Kılların yeniden büyümesi uzun sürebilir.
Cildiye uzmanına gitmelisin.

AİLECE TANSİYON HASTASIYIZ

Ailecek tansiyonumuz var. 4 aydır tansiyonum yüksek. Pancar tansiyon hastalığında işe yarar mı? Yarar. Pancar çok faydalı bir sebzedir. Vitamin ve kan tuzlarından zengindir. Tansiyonu düşürmekte faydalıdır. Pancarda nitrat fazladır. Bağırsaklardan emildikten sonra nitrik asit üretilir.

Kan damarlarını genişletir. Hipertansiyonda fayda sağlar. Tansiyon yükselmesine engel olur. Egzersizden 2 saat önce tüketilirse enerji üretimi artar. Kalorisi de düşüktür. Yani kilo yapmaz.

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