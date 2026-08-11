Ha bire tansiyonum değişiyor. Hastaneye geldiğimde fırlıyor, eve gidiyorum normal çıkıyor. Ne oluyor? Bende mi bir şey var? Bu bir hastalık mı?

Evet, bu durumun bile tıpta bir adı var: "Beyaz Önlük Hipertansiyonu". Panik yapma. Hastane veya hekim korkusuna bağlı stres, tansiyonunuzun geçici olarak yükselmesine neden olur.

Bu masum bir durum gibi görünse de önemli bir uyarı işaretidir! Yapılan çalışmalar, beyaz önlük hipertansiyonu olan kişilerin ileride kalıcı hipertansiyon geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Hemen bir ev tansiyon aleti edin ve düzenli ölçümler yapın. Bu kayıtları muayeneye getirdiğinizde, gerçek tansiyon değerlerinizi görerek çok daha doğru bir tedavi planı yapabiliriz. Gerilme.

TEK BAŞINA YETMEZ

Bitkisel tedaviler (fitoterapi) veya ozon terapisi ile hipotiroidimi tamamen iyileştirebilir miyim? İlaçlarımı bırakabilir miyim? Fitoterapi (örneğin, kan dolaşımını destekleyen veya bağışıklığı dengeleyen bitkiler) ve ozon terapi, bağışıklık sistemini düzenlemek, enerji seviyelerini artırmak ve genel sağlığı desteklemek için kullanılabilen değerli tamamlayıcı yöntemlerdir. Doktor kontrolünde ilaç tedavisi ile birlikte uygulama yapılır. Yani sakın ilaç tedavilerini tamamen bırakarak diğer tedavileri tek başına uygulamayın.

BAHARATA DİKKAT

İşim stresli. 11 aydır hastayım. Bağırsağımda iltihap çıktı. Haplar pek geçirmiyor. "Ülserli Kolit" dediler. Yediklerimden olabilir mi? Ne yapayım?

Baharatlı ve acılı yiyecekler hastalığın belirtilerini artırabilir. Bu tür gıdaların tüketilmemesi tavsiye edilir. Bakteriyel veya viral besin zehirlenmeleri hastalığı aktive edebileceğinden ülseratif kolitli hastaların temizlik kurallarına dikkat etmeleri gerekir. Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de faydalan.

KEPEKLİ TÜKET

53 yaşındayım. 1 aydır bağırsaklarımda ağrı var. Sürekli bir kabız bir ishal oluyorum. Ne yesek iyi gelir? Anlattığın kadarı ile spastik kolit veya huzursuz bağırsak dediğimiz bir hastalığa sahip olma ihtimalin yüksek. Karın ağrısı, gaz, kabızlık-ishal atakları ile kendini gösterir. Kabızlıkta kullanılan bitkiler sadece destek verebilir. Esas tedavinin yerini tutmaz. İç hastalıkları uzmanının takibinde kal. Yavaş yavaş, sabırla iyileşmeyi bekle. Meyveler, sebzeler, kepekli undan yapılmış ekmek ve kepekli gıda tüketebilirsin.