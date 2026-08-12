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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Doğru egzersiz yapılmalı

Eklenme Tarihi 12 Ağustos 2026

Kasıklarıma kadar kramp giriyor. Nedeni ne olabilir?

Her 2 kasığa birden giren kramp şikâyetlerinde öncelikle lif kas zorlanmaları akla gelir. Bu konuyla öncelikle doğru egzersiz tekniklerini kullanmak gerekir. Magnezyum ve kalsiyum eksiklikleri tespit edilmeli, gerekirse ilaç takviyesi yapılmalı. Kan testleri ile durum tespit edilmelidir. Ayrıca bağ dokusu hastalıkları açısından romatizmal testler olarak bilinen CRP, RF ve sedimentasyon tetkiklerinden faydalanılabilir. En önemlisi diğer bilgi ve muayene bulgularının tespit edileceği bir muayene ve doktor kontrolüne girmektir.

ENFEKSİYON RİSKİ VAR

3 aydır idrarımda yanma var. Doktor 2 kez antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapmam gerekiyor?

İdrarda yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir. Şeker hastalığında, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir. İşin peşini bırakma.

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