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Keşke olsaydı...

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 11 Mart 2025

Şişmanım ben. 112 kiloyum. Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Gerçekten zayıflar mıyım?
BEKLEDİĞİN etki soğuk suda yok.
Keşke olsaydı. Hepimiz rahatlardık. Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım.
Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma.
İç hastalıkları uzmanına git. Tiroit testleri, şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim. Ayrıca ayrıntılı tartıya çık. Yağ, su, kas oranlarını öğren.
Diyet takibine gir.

PROSTAT DEĞİL AMA...
62 yaşındayım. Tansiyon için idrar söktürücü verdiler. Şimdi sürekli tuvaletteyim! Dışarı çıkamaz oldum. Herkes prostat sanıyor. Başka bir ilaç kullansam olmaz mı?
HER ilacın etkisi ve yan etkisi olabilir. İlacı yutmadan etkisinin ve yan etkisinin nasıl olacağını bilemeyiz.
Durumu doktorunuzla paylaşın. Bazı tansiyon ilaçları, prostat büyümesi olan erkek hastalar için uygundur. Alfa Bloker denilen ilaç grubu senin kullanımın için uygunsa hem hipertansiyon hem de prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.

TAKİP GEREKLİ
Nafiz Bey, ben 41 yaşındayım. 3 yıldır kalbimde ritim bozukluğu var. Yaşlanınca sıkıntı olur mu?
OLABİLİR. Düzensiz kalp ritmi kalbe ve kalp dışı organlara zarar verir.
Düzeltilmesi veya takibi önemlidir. Kalbin kendini beslemesi düzensizleşirse kalp yetersizliği ve diğer damar hastalıkları riski artar. Hipertroidi, anemi gibi kalp dışı nedenlerle meydana gelen aritmilerde sebep olan hastalık düzeltilip takip edilmelidir.
Aynı doktora git. Yani iç hastalıkları uzmanı ve kardiyoloji takibi şart.
İlaçları düzenli kullan.

KORKMAMALISIN...
69 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Bu yaşta ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Bu nedir? Çare olur mu?
KÖK hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır. Yani kan pulcuklarından zengin (Trombosit) kan sıvısı uygulaması... Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz. Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz.
Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir.
Korkma. Yaptırabilirsin.

MİDEM AĞRIYOR
Şarküteride çalışıyorum. Mide ağrısı sorunu yaşıyorum. Ne yapmalıyım?
ÖNCE hastalığına uygun yaşam şekline geç.
Muhtemelen yemek borusu mide iltihapları ve on iki parmak bağırsak iltihap ülserleri bir arada devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı muayenesi, ilaç ve takip rotasını takip et. Söylenenleri uygulamazsan şikayet etmekten vazgeç çünkü tekrarlar.

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