CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Stres hapı kullanma
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Tüm Yazıları

Stres hapı kullanma

Eklenme Tarihi 14 Eylül 2026

24 yaşındayım. 5 aydır saçım dökülüyor. Herkes stres diyor. Stres hapı alsam geçer mi?

SENDEKİ şikayetler sadece strese mi bağlı bunu bilemeyiz. Çünkü muayene etmeden bazı tahlilleri yapmadan var olan streslerimize atıfta bulunmak kolaycılık ve ihmalkarlık olur. Bazı vitaminlerin, minerallerin eksikliği, hormon bozuklukları her iki şikayetine de sebep olabilir. Yumurtalıklarla ilgili hastalıklar, kullanılan çeşitli ilaçlar, depresyon birbirine benzeyen şikayetler yapabilir. Her bir şikayetini başka bir hastalıkta yapabilir. Bunun için sen stres hapı alarak bu işi çözmeye bakma. Sen sana angarya gibi gelirsen yandık. Şikayetlerini ve çözümlerini önemse.

GAZLI İÇECEĞİ BIRAK

Üç aydır basur şikayetim de var. Kabızım ne yapmalıyım?

YEMEK yeme alışkanlıklarını değiştir. Çay, gazlı içecekler, hamurlu gıdalar, hareketsizlik, sinir, stres, yetersiz su içmek, dışkılama ihtiyacı geldiğinde ertelemek, bazı ilaçlar kabızlık yapabilir. Kabızlık zorlu dışkılama ve sert dışkı nedeniyle makat damarlarını bozar. Basur-Hemoroid yapar. Tedbir almazsan şikayet ilerler. Ameliyat gerektirebilir. Sen de kabızlık yapan nedenleri tespit etmeye çalış. Günde 8-10 bardak su iç. Hareket et. Sebze meyve tüket. Dışkılama ihtiyacı geldi mi erteleme. Kabızlık yapan ilacın varsa doktorunla konuş.

EV YOĞURDU OLSUN

Kemik erimem var. Yoğurt yesem geçer mi?

YOĞURDU sevdiğin için ben de senin tercihini çok sevdim. Ben yoğurdu çok severim. Bildiğimiz, içinde ek bir şey olmayanını yerim. Suyunu da içerim. Mümkünse evde kendim cam kaplarda yaparım. Değilse yine cam kaptakileri tercih ederim. Son kullanma tarihine mutlaka bakarım. Plastik kaplar da alacaksam. Plastik kabın altındaki numaraya bakarım. Kilo alanlar öncelikle hareketsizlikten kilo alırlar. Yoğurt kemik erimesi için iyi bir destektir. Ama tedavinin yerini tutmaz. Hastalık düzeyinde erimeler için doktorun senin için yaptığı tedaviyi uygulamalısın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Ülser tekrarlar 13 Eylül 2026 Perhiz gerek 12 Eylül 2026 Safra taşı kabusu 10 Eylül 2026 Tarçın tüket 09 Eylül 2026
Güneşin Doğduğu Yer 17 Eylül’de atv’de başlıyor! Almanya’dan Adana’ya uzanan yasak aşk ve ihanet çemberi
Güneşin Doğduğu Yer'de büyük aşk ekranı sallayacak
Bursa İznik’te kaza: Virajı alamayan kamyon park halindeki araca çarptı, 1 ölü 1 yaralı
İznik'te kaza: 1 ölü, 1 yaralı!
15 ilde ‘Ailem Güvende’ operasyonu! LGBT ile topyekun mücadele başlatıldı: 9 dernek ve 13 işletmeye baskın, 162 şüpheliye işlem
İstanbul'da gece kulüplerine baskın!
Talimatı baş iblis Gülen verdi! FETÖ’nün Süleymancıları ele geçirme planı: Alihan Kuriş hususi imama bağlıydı
FETÖ Alihan Kuriş'i böyle ele geçirdi
LGBT derneklerine yabancı ülkelerden yağan milyonlarca fon MASAK raporunda
LGBT'nin "fonu" göründü!