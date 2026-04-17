Bankacıyım. Hareketsiz kalıyorum. Spor yapmaya başladım. Ancak eklem ağrım geçmiyor. Ne yapayım?

Yaptığınız egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı.

D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerine baktır.

Ayrıca çalışırkenki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.

27 yaşındayım. 4 yıldır sara hastalığım var. Halsizim. Kaslarım ağrıyor. Adetlerim düzenli. İlaçlarla ilgisi var mı?

Sara yani epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçların bu tip etkileri olabilir. Bunun için nöroloji uzmanınızla görüşün. Bu tip etki düşünürse ilaç doz ayarlaması yapar. Ayrıca bu ilaçlar D vitamin eksikliğine neden olur. Kişisel olarak beslenmen ve güneş ışığı temasın yetersizse D vitamini yine eksilir. D vitamini eksikliği de bu şikayetlere neden olabilir.

CK, myoglobin, TSH, CRP, RF, total Ig E, tam kan sayımı yaptırmanı öneririm.

Polikistik Over hastalığım var. Adet düzensizliği ve sivilce yapıyor. Şişmanlamaya başladım. Ne yapmam gerekiyor?

Polikistik Over hormon değişiklikleri ile şişmanlık, hipertansiyon gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabilir.

Bu nedenle beslenme şekline dikkat etmelisin. Kan şekerini hızlı yükseltmeyen gıdalar yemelisin. Tam tahıllı ürünler, baklagiller, fındık, sebze ve işlem görmemiş gıdalar bu tip gıdalardır.

Böğürtlen, yeşil sebzeler ve yağlı balıklar yemelisin.