DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Karpal tünel olabilir

Eklenme Tarihi 17 Nisan 2026

Bankacıyım. Hareketsiz kalıyorum. Spor yapmaya başladım. Ancak eklem ağrım geçmiyor. Ne yapayım?

Yaptığınız egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı.
D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerine baktır.
Ayrıca çalışırkenki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.

KAN SAYIMI YAPTIR

27 yaşındayım. 4 yıldır sara hastalığım var. Halsizim. Kaslarım ağrıyor. Adetlerim düzenli. İlaçlarla ilgisi var mı?

Sara yani epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçların bu tip etkileri olabilir. Bunun için nöroloji uzmanınızla görüşün. Bu tip etki düşünürse ilaç doz ayarlaması yapar. Ayrıca bu ilaçlar D vitamin eksikliğine neden olur. Kişisel olarak beslenmen ve güneş ışığı temasın yetersizse D vitamini yine eksilir. D vitamini eksikliği de bu şikayetlere neden olabilir.
CK, myoglobin, TSH, CRP, RF, total Ig E, tam kan sayımı yaptırmanı öneririm.

BÖĞÜRTLEN YE

Polikistik Over hastalığım var. Adet düzensizliği ve sivilce yapıyor. Şişmanlamaya başladım. Ne yapmam gerekiyor?

Polikistik Over hormon değişiklikleri ile şişmanlık, hipertansiyon gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabilir.
Bu nedenle beslenme şekline dikkat etmelisin. Kan şekerini hızlı yükseltmeyen gıdalar yemelisin. Tam tahıllı ürünler, baklagiller, fındık, sebze ve işlem görmemiş gıdalar bu tip gıdalardır.
Böğürtlen, yeşil sebzeler ve yağlı balıklar yemelisin.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Limonlu çay iç 16 Nisan 2026, Perşembe Çocuk istiyoruz 14 Nisan 2026, Salı Halsiz düşürür 13 Nisan 2026, Pazartesi Prostat kontrolü 12 Nisan 2026, Pazar
Perran Kutman’ın yıllara meydan okuyan sevdası: Bir ömürlük aşk! Onun için dünyayı yakarım dediği 48 yıllık eş...
Kahramanmaraş’taki saldırganın sınıfta çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Ölüm sebebi intihar değil! Kahramanmaraş canisi İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu: Sağ bacakta öldürücü kesik sırtta elektro ped
Dursun Özbek’ten çılgın transfer hamlesi! Manu’nun yıldızı gündemde
Okul saldırganı İsa Aras Mersinli’nin profilinden ABD’li Elliot Rodger çıktı | Nedir bu İncel
