Galatasaray'da sezonun kritik virajına girilirken saha içi yarışın yanı sıra kulüp yönetimine ilişkin süreç de hız kazandı. Mayıs ayında yapılacak kongre öncesi mevcut başkan Dursun Özbek'in adaylığını açıklamasıyla birlikte seçim hazırlıkları başladı.
YÖNETİMDE KAPSAMLI DEĞİŞİM
Başkan Özbek'in, yeni dönemde yönetim kadrosunun büyük bölümünü yenilemeyi planladığı öğrenildi. Kulüp içinde yürütülen çalışmalarda, özellikle ekonomik yapı ve sponsorluk gelirlerinin artırılması öncelik olarak belirlendi. Yeni yönetimde yer alacak isimlerden, kulübün farklı branşlarına finansal katkı sağlayacak projeler geliştirmeleri isteniyor.
Özbek'in hedefleri arasında Aslantepe Vadisi projesinin tamamlanması ve kulüp borcunun önemli ölçüde azaltılması yer alıyor. Bu doğrultuda seçim süreci öncesinde kulis çalışmalarının da başladığı ifade ediliyor.
TEKNİK DİREKTÖR GÜNDEMİ
Takımın teknik yapılanması da gündemin önemli başlıkları arasında bulunuyor. Okan Buruk ile ilgili ortaya atılan iddialara rağmen yönetimden destek mesajı geldi. Başkan Özbek'in, Kemerburgaz'daki son ziyarette Buruk'a güvenini ilettiği ve birlikte yola devam edilmesi yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Buruk için henüz resmi bir kontrat görüşmesi yapılmadı. Ancak yönetimin mevcut tutumu, teknik direktörle devam edilmesi yönünde şekilleniyor.
TRANSFERDE HEDEF YILDIZ İSİM
Yeni sezon planlamasında kadronun güçlendirilmesi de öncelikler arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda üst düzey transferler için hazırlık yapan yönetim, 10 numara pozisyonu için Bruno Fernandes'i gündemine aldı.
Manchester United forması giyen Portekizli oyuncu için daha önce girişimlerde bulunulmuş ancak transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray yönetimi, yaz transfer döneminde oyuncu için yeniden temas kurmayı planlıyor.