TEKNİK DİREKTÖR GÜNDEMİ Takımın teknik yapılanması da gündemin önemli başlıkları arasında bulunuyor. Okan Buruk ile ilgili ortaya atılan iddialara rağmen yönetimden destek mesajı geldi. Başkan Özbek'in, Kemerburgaz'daki son ziyarette Buruk'a güvenini ilettiği ve birlikte yola devam edilmesi yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Buruk için henüz resmi bir kontrat görüşmesi yapılmadı. Ancak yönetimin mevcut tutumu, teknik direktörle devam edilmesi yönünde şekilleniyor.

TRANSFERDE HEDEF YILDIZ İSİM Yeni sezon planlamasında kadronun güçlendirilmesi de öncelikler arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda üst düzey transferler için hazırlık yapan yönetim, 10 numara pozisyonu için Bruno Fernandes'i gündemine aldı.