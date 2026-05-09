Osimhen duble yaptı kupa geldi! Galatasaray Süper Lig'in zirvesinde

Galatasaray adına sezonun en kilit isimlerinden Osimhen dün attığı iki golle takımına şampiyonluğu getiren isim oldu...

Bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda kuşkusuz en büyük pay sahibi isimlerin başında Victor Osimhen geldi...

Sarıkırmızılı takım adına varlığı hem büyük kazançlar getiren ama da yokluğu derin yaralar açan Nijeryalı yıldız dün geceye imzasını atan futbolcu oldu. Antalyaspor 2-1 öne geçtikten sonra biri penaltıdan olmak üzere iki kez ağları sarsan Osimhen şampiyonluğu getirdi.

ÇOK BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞADI

90 dakikanın bitiminin ardından eline Galatasaray bayrağını alarak tek tek tribünleri selamlayan yıldız futbolcu çok büyük bir sevinç yaşadı. Duygularını anlatan Osimhen, "Bu sevincin tarifi yok. Taraftarlara çok teşekkürler. En büyük pay sahibi onlar" açıklamasını yaptı.
