Sarıkırmızılı takım adına varlığı hem büyük kazançlar getiren ama da yokluğu derin yaralar açan Nijeryalı yıldız dün geceye imzasını atan futbolcu oldu. Antalyaspor 2-1 öne geçtikten sonra biri penaltıdan olmak üzere iki kez ağları sarsan Osimhen şampiyonluğu getirdi.
ÇOK BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞADI
90 dakikanın bitiminin ardından eline Galatasaray bayrağını alarak tek tek tribünleri selamlayan yıldız futbolcu çok büyük bir sevinç yaşadı. Duygularını anlatan Osimhen, "Bu sevincin tarifi yok. Taraftarlara çok teşekkürler. En büyük pay sahibi onlar" açıklamasını yaptı.