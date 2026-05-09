Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor galibiyetiyle birlikte adını futbol tarihine yazdırmayı başardı. Okan hoca, Guardiola'dan sonra dünyada futbolcu ve teknik direktör olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu. Şampiyonluk sonrası konuşan Okan Buruk, "4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.
BURAYA HİZMET İÇİN GELDİM
Aslan'I üst üste 4. kez şampiyon yapan Okan Buruk, "Kendime çok açacak bir parantez yok. Buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz. Okan Buruk: "İnşallah seneye 5. şampiyonluk diyelim" ifadelerini kullandı.