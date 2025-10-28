24 yaşındayım. İki ay önce astım hastası olduğumu öğrendim. Geçenlerde baş ağrım oldu. Arkadaşım kan sulandırıcı verdi. İçince fenalaştım. Bu ilaç astımı tetikler mi?

Yeterli tedavi alamayan veya herhangi bir tetikleyici etkene maruz kalan astımlı bir hastada; öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, hırıltı ve ıslıklı solunum gibi şikayetlerin ortaya çıkması ya da bu şikayetlerin artması ve bu durumlara solunum fonksiyon bozukluklarının eşlik etmesine astım atağı denir. Kan sulandırıcılar, diğer ağrı kesiciler, bazı hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar da astım atağını tetikleyebilir. Ne olduğunu bilmeden ilaç içilmez.



SAÇIM DÖKÜLDÜ



Sevgilim beni terk etti. Yıkıldım! Saçlarım dökülmeye başladı. Doktora gittim, 'Saçkıran olmuşsun' dedi. Ne yapmalıyım?

Saçkıran yerine 'kılkıran' desek daha doğru olur. Her yaşta görülebilir. Sakal, kaş ve kirpikler, vücut, kol ve bacaklar gibi kıl bulunan her yeri etkileyebilir. Kıllı deride küçük, madeni para büyüklüğünde, yuvarlak kel alanlara sebep olur. Kılların yeniden büyümesi uzun sürebilir. Cildiye uzmanına gitmelisin.



BU HASTALIK ÖMÜRLÜK

Tam 3 yıldır sedef hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Ancak hastalığım geçmiyor. Hiç geçmeyecek mi?

Sedef dediğimiz hastalık iyi huylu, uzun süreli, tekrarlayıcı, mikropsuz iltihapla seyreden bir cilt hastalığıdır. Ciltte çizilme, ısırık, sıyrılma, dövme, güneş yanığı gibi hasar olursa 1-2 hafta içinde orada sedeflenme olabilir. Genel hastalık şiddeti de artar. Bu nedenle cildini zarar görmesin diye iyi koru. Enfeksiyonlardan korun. İlaçlarını kontrol et. Bazı tansiyon ilaçları ağrı kesiciler-sıtma ilaçları kalp yetmezliği ve ritim düzenleyici ilaçlar- bazı antibiyotikler ve mide ilaçları sedefi arttırır. Badem-fındık-fındık yağı-ıspanak, şalgam, pancar, karalâhana ve karahindiba, brokoli, kivi, kabak, kuşkonmaz ye. En önemlisi stres, sıkıntı, dert, evham ve depresyon artarsa hastalık artar. Mutlaka doktor takibinde kal.



BAŞ BELASI KANSIZLIK



22 yaşındayım. İki aydır başım ağrıyor. Oturduğum yerde sürekli uykum geliyor. Bir de kulaklarım çınlıyor. Doktora gitmedim. Acaba ne olabilir? Başka bir hastalığım yok.



Baş ağrısı birçok hastalıkta karşımıza çıkan bir şikayettir. Migren, kansızlık, kan şeker düşüklüğü, görme bozuklukları, gerilimstres, boyun fıtığı, kafa içi basıncını arttıran hastalıklar gibi farklı tıp dallarına ait hastalıklar baş ağrıları ile başlayabilir. Bence önce iç hastalıkları uzmanı ve nöroloji uzmanına muayene ol. Tam kan sayımı, CRP, açlık-tokluk kan glikozu, TSH tetkiklerini yaptırman uygun olabilir. Sabırla bu yolu kat etmen gerekir. Hemen çözüm için harekete geç.