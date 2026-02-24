Firmalar desteklenecek 1 milyondan fazla istihdam korunacak

Firmaları destekleyecek, istihdamı koruyacak "İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı" için imzalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı törenle atıldı.

FON'DAN 51 MİLYAR TL

Bakan Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde geliştirdikleri program ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yaklaşık 51 milyar liralık bir kaynağı doğrudan imalat sektörünün hizmetine sunduklarını belirtti. Programda iki temel yaklaşımı benimsediklerini belirten Işıkhan, "Programın ilk ayağını, emek yoğun sektörlere nakdi destek oluşturmaktadır. Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörlerimizde istihdamını koruyan her bir işverenimize, çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek sağlıyoruz. Bu desteği, işverenlerimizin kamu borçlarından mahsup ederek doğrudan bir can suyu haline getiriyoruz" dedi.

KOBİ'LERE KREDİ

Programın ikinci ayağını ise 3 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak olan KOBİ'lerimize Finansman Kalkanı'nın oluşturduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, şöyle devam etti: "Öncelikli sektörler dışında yer alan, imalat sektörlerindeki KOBİ'lerimiz için de finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. 221 binden fazla iş yerimizi ilgilendiren bu adımda, azami 6 ay anapara ödemesiz ve 36 ay vadeli krediyi sunuyoruz. Bu programla 1.1 milyon istihdamı korumayı hedefliyoruz."