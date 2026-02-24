Göz sağlığınız için tavuk ve balık tüketin

A vitamini, gözün retina veya görme sinirlerinde bulunan hücrelerin sağlıklı olmasını sağlıyor. En fazla tavuk, yumurta, süt, karaciğer, balık ve taze sebzelerde bulunuyor. Ayrıca Omega-3 yağ asitleri, somon, ton, sardalye, Chia tohumları, keten tohumu gibi besinlerde de yer alıyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Akif Saygın, "Yetersiz A vitamini alımı, gece körlüğüne neden olabilir. Besinlerin yanında düzenli göz muayenelerine gitmek de görme yeteneği ile ilgili potansiyel sorunları erken teşhis etmek açısından son derece önemlidir. Açık havada güneş gözlüğü takmak, sigara kullanmamak, gerekli durumlarda koruyucu gözlükler kullanmak, sağlık bir kiloda olmak ve kan şekeri değerini dengede tutmak göz sağlığımız açısından çok önemlidir" diye konuşuyor.

