Trabzonspor'un hücum hattı toplam 37 gole imza attı

Avrupa'nın önde gelen liglerinde takımların en skorer 3 oyuncusunun attığı goller baz alınarak hazırlanan listede, Trabzonspor'un yıldızları dikkat çekici bir konumda yer aldı. Son güncel verilere göre bordo-mavili ekip, 3 oyuncusundan aldığı gol katkısıyla Avrupa'nın önemli kulüpleriyle aynı tabloda üst sıralarda bulunuyor. Bordo-mavili takımın üç oyuncusu Onuachu, Muçi ve Augusto toplamda attıkları 37 golle, takımlarını zirve yarışında tutarken, Avrupa'da ise sadece Bayern Münih'in ileri üçlüsünün toplam attığı gol sayısının gerisinde kaldılar.

BAYERN ZİRVEDE

Bayern Münih'in Kane (28), Diaz (13) ve Olise'den (10) oluşan üçlüsü toplamda 51 golle en golcü üçlüler sıralamasında zirvede yer alırken onları 37 golle Trabzon takip etti. Real Madrid'de Mbappe, Vinicius Junior toplamda 36 gole ulaşırken, S.Lizbon, Manchester City ve Barcelona gibi Avrupa devleri de Trabzon'un bu üçlüsünü takip etti. Bu tablo, bordo-mavililerin hücum üretkenliği açısından Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla girdiği rekabeti de bir kez daha gösterdi.

Haber: Yunus Emre Sel