DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Oruçta baş ağrısı

23 Şubat 2026

ORUÇTA BAŞ AĞRISI

Nafiz hocam, oruç tutarken baş ağrım oluyor. Bu niye olur?

Kan şekeri düşmesi baş ağrısını artırır. Buna bağlı tansiyon yükselebilir. Düşük kan şekeri migren benzeri ağrıları tetikleyebilir. Görmeyle ilgili sorunları olanların kan şekeri düştüğünde bu şikayetleri artabilir. Oruç ve oruca bağlı sebepler eğer boyun, fıtık ve fıtık başlangıç gibi durumlar varsa baş ağrısı yapar.

HAREKET ETMELİSİN

Sürekli kabızlık çekiyorum. Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum. Doktora da gitmedim. Hangi gıdalardan uzak durmam lazım?

Bazı gıdalar, bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir. Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlığa yol açabilir.

PÜRE GIDA ÖNEMLİ

67 yaşındayım. 6 ay önce felç geçirdim. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. Nelere dikkat etmeliyim?

Az az sık sık yemek yiyin. Yemek yerken dik durumda oturun. Lifli gıdalar yiyin. Çiğneme durumunuza göre püre haline getirilmiş şekilde gıda tüketin. Rezene-ısırgan otupapatyaanason- ıhlamurkekik çayı, portakal-mandalina suyu-acı hindiba salatası, bal ve sirke karışımı için.

