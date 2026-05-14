Adet kanaması olarak tanımlanan menstruasyon kanamalarının ne zaman başladığı önemli. Başlangıcın geç olduğu durumlarda düzensiz adet kanamaları hastalık olmaksızın gerçekleşebilir. Ancak yaşı 30 olunca doktor değerlendirmesi şart. Özellikle hormon hastalıkları ve yumurtalık hastalıkları adet gecikmelerine neden olabilir. Kalıcı sıkıntılar olmaması için erken muayene ve tetkik önemli. İhmal etmeyin.Bu test kanda var olan antimitokondriyal antikorların (AMA) miktarını ölçmektedir. Artmış AMA üretimi birincil biliyer sirozla yakın ilişkilidir. PBS, karaciğer içi safra yollarının iltihaplanması, ilerleyici karaciğer yıkımına ve safra akımının blokajına neden olan bir otoimmün bozukluktur. Yani bedenimizin savunma hücreleri bedenimizin karaciğer hücrelerini düşman zannedip zarar verir. Sıklıkla 35-60 yaş arası kadınlarda saptanmaktadır. Sabırlı ol. Bu tip karaciğer çalışma bozuklukları ilaç tedavisi ile takip edilir.