19 yaşındayım. Altı aydır ekşimem var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflüm vardı. Tekrarlar mı? Bu yaşta reflü olur mu?

OLUR. Her yaşta reflü olabilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür.

Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme.

Kahve, kola, gazlı içecekler ve sütlü ürünler reflüyü artırır. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse de tekrar eder.



SABIRLI OL

47 yaşında kadınım. Sarılık şikayetim oldu. Karaciğer testlerim de yüksek çıktı. Şimdi hastanede yatıyorum. Galiba sirozum! AMA testi diye bir test istediler. Nedir bu?

BU test kanda var olan antimitokondriyal antikorların (AMA) miktarını ölçmektedir.

Artmış AMA üretimi birincil biliyer sirozla yakın ilişkilidir. PBS, karaciğer içi safra yollarının iltihaplanması, ilerleyici karaciğer yıkımına ve safra akımının blokajına neden olan bir otoimmün bozukluktur. Yani bedenimizin savunma hücreleri bedenimizin karaciğer hücrelerini düşman zannedip zarar verir. Sıklıkla 35-60 yaş arası kadınlarda saptanmaktadır. Sabırlı ol. Bu tip karaciğer çalışma bozuklukları ilaç tedavisi ile takip edilir.



KORKMUYORUM!

56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?

ÇOK iyi yapıyorsunuz.

Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır.

Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün.

Kilo almayın. Kızmayın.

Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yine de boş durmayın bir iş ile meşgul olun.



TARÇIN MAHCUP ETMEZ

Hanımla ilişkide sıkıntı yaşıyorum. Mahcup da olmak istemiyorum. Yani acaba bize güç, kuvvet verecek bir şeyler önerir misiniz?

AKŞAM yemeğini çok yeme. Kuvvet verir diye şekerli yiyeceklere, tatlılara güvenme. Yemekten sonra ginseng, rezene, lavanta, karanfil tanesi, haşhaş tohumu, polen, zencefil, tarçın, hardal, yasemin, süsen, meyan kökü, vanilya, roka, maydanoz, kekik, arı sütü tüketebilirsin. Bunlardan hafif hafif karışık çaylar yapabilirsin. Ancak uykusuzsan ve çok yemişsen çaylardan da umudunu kes.



AĞRIM OLUYOR

Doktor Bey hiçbir şeyim yok. Sadece 58 yaşında şekerim çıktı. Ekşi elma yiyorum. İyi gelir mi?

DİYABETTE birinci hedef kan şekerini yükseltmemektir.

Yani diyet uygulaması tedavinin en önemli parçasıdır. Ama tek tedavi değildir. Ekşi elma efsanesine inanıp sürekli ekşi elma yiyip, sonra da ne bulduysa yiyenler maalesef hastalığın feci sonuçlarından kurtulamaz...

Özellikle sebze yemek şeker hastalığındaki en önemli diyet uygulamalarının başında gelir. Yapılan çalışmalarda günde 1.5 porsiyon fazla sebze yemenin şeker hastalığına yakalanma riskini yüzde 14 azalttığı görülmüştür.

Doğru beslen, sonra kan şekerini takip et...