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Garip bir his...

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarih 26 Aralık 2024

Nafiz hocam, 42 yaşındayım. Son 3 haftadır cinsel organımda ve torbalarımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm olamamaya başladım. İdrarım ağrılı oluyor. Ne yapmam lazım?
ÖNCELİKLE hemen iç hastalıkları uzmanına git. Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli.
Cinsel organlar, onların bölgesinde garip his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken idrar" için nörolojik bir ihtimali düşündürür.
Bel fıtığı da bu şikayetleri yapabilir.
Nöroloji uzmanına görün. İhmal etme.

ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR
6 aydır evliyiz. Halen çocuğumuz olmadı. Cinsel birleşme şekli, pozisyon gebelik olmasını etkiler mi?
EĞER anne yaşı 35'i geçmediyse hemen paniklemeyin. Öncelikle olabildikçe en doğru günlerde cinsel ilişkiye girmeye çalışın. Adetin 1. gününden itibaren sayın. 9. ve 15. günler ve arasında gün aşırı cinsel ilişkiye girmeniz gebelik şansını artırabilir. Cinsel ilişki pozisyonlarında da bazı pozisyonların gebelik şansını artırma açısından daha avantajlı olduğu söylenebilir. Erkeğin üstte olduğu, kadın ve erkeğin yana doğru dönük olduğu, kadının diz-dirsek pozisyonunda olduğu pozisyonlar daha avantajlıdır.

UYKULARIM BOZUK!
Uyku bozukluğum geçmedi. İlaç aldım, psikoloğa gittim. Huzursuzluğum var. Ne önerirsiniz?
VAR. Manyetik yatak tedavisi dediğimiz mıknatıs detoks uygulanabilir. 1 aylık tedaviden sonra beden enerjisinin normalleşmesi, elektrosmog dediğimiz zararlı manyetik dalgalardan kurtulmanız sizi oldukça rahatlatabilir. Muayene sonrası melisa, rezene, sarı kantaron gibi rahatlatıcılardan oluşan çay tarifleri size özel planlanabilir.

GÖRÜCÜ USULÜ!
26 yaşındayım. Ailem bir kız bulmuş. Görüşmem için ısrar ediyorlar. Evlenirsek ne yapacağım bilmiyorum. İnternetten bir şeyler öğrenebilir miyim?
BİLGİ ayrı, uygulama ayrı.
Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından şüphen olmasın. Ayrıca internet cinselliğe ait görüntüler için kullanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir. Evlenmeden önce üroloji uzmanına danış.

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