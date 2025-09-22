38 yaşında bir kadınım. 3-4 yıldır çarpıntım var. Doktora gittim. "EKO çektirdin mi?" dedi.

Ben kalp hastası mıyım ki benden bunu istedi?

3-4 yıldır devam eden şikayet birden ortadan kalkmaz. Şu ara olmaması hastalık varsa geçtiğini düşündürtmez. Bazı test sonuçları hastalığı, bazıları da hastalığa benzeyen ama hastalık olmayan sonuçları gösterir. EKO dediğin kalbin ultrasonudur. Yani canını yakmaz.

Kapak esneklikleri ve doğumsal küçük farklılıklar da çarpıntı yapabilir.

Kalbin kaslarını, kapaklarını, çalışmasını, kalp zarını, kalbe bağlı büyük damarlarını TT EKO kardiyografi tetkiki ile değerlendiririz.

Çok faydalı, zararsız çok önemli bir tetkiktir.

HER YAŞTA OLABİLİR

Yaşım 42. Eklemlerim ağrıyor. Tetkitler yapıldı. Romatizmalı eklem iltihabı olmuşum. Ne yapmam gerekir?

Bağışıklık sistemi hastalıkları stressıkıntı- kaygı-evham ve huzursuzlukla artar. Artritin kelime anlamı, eklem iltihabı demektir. Romatoid artrit, küçük eklemlerin öncelikle tutulduğu, kronik seyir gösteren ve tuttuğu eklemde hasara neden olan; birçok organ ve sistemi de tutabilen otoimmün bir iltihabi eklem hastalığıdır. Her yüz kişiden birinde görülür. Her yaşta gelişebilir, fakat çoğunlukla 40-60 yaşlarında başlar.

Kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazladır. En önemli tedavi takiptir.

Doktorunu seç. Takibine geç.



MENOPOZ SORUNLARI

56 yaşındayım. Galiba menopoza giriyorum. "D vitamini tahlili yaptır" dediler. Bir şikayetim yok.

Yine de yaptırayım mı?

D vitamini düzeyi tahlili pahalıdır, düzenli olarak ölçülmesini önermeyiz. Yatağa ve eve

bağımlı kişilerde bakımevleri ve huzur evlerinde kalanlarda, D vitamini eksikliği ve yetersizliğine yol açabilecek bir hastalığı olanlarda, osteoporozu olanlarda, düşük travmalı kırık öyküsü olanlarda (örneğin ayakta dururken düşenlerde), kan kalsiyumu düşük (Hipokalsemisi) olanlarda, kan fosforu düşük (Hipofosfatemisi) olanlarda, D vitamini metabolizmasını etkileyecek ilaçları kullananlarda, kanda D vitamini düzeyi bakılmalıdır.

Buna da doktor karar vermelidir.



KİSTE DİKKAT

21 yaşındayım. 3 yıldır kıllanmam için gitmediğim güzellik merkezi kalmadı. Doktordan korkuyordum. Ama mecburum galiba. Ne yapabilirim?



Aşırı kıllanmanın en yaygın sebeplerinden birinin Polikistik Over Sendromu'dur. Bu şikayetin yüzde yetmiş oranında Polikistik Over kaynaklıdır.

Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur. Kadınlarda, aşırı kıllanma yanında adet düzensizliği, sivilce oluşumu ve saç dökülmesine de neden olabilir. Doktordan korkacak bir şey yok.

Tahliller yapılacak. Ultrason çekilecek. Gerekirse ilaçlar verilecek. Merak etme.

Önce iç hastalıkları veya kadın hastalıkları uzmanına muayene ol.



REFLÜYÜ İHMAL ETME

18 yaşındayım. 6 aydır ekşimelerim var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflü var dediler. Tedaviden sonra şikayetlerim geçmişti. Reflü bir daha başlar mı?

Başlar. Her yaşta reflü olabilir. Ufacık bebekler dâhil her yaş ve cinste reflü görülebilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür.

Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir.

Hamilelik de, hem hormonal nedenlerden ve hem de karın içi basıncında artma sonucu reflüyü tetikler. Yavaş ye.

İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Sol tarafına yat. Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir.

Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse bile tekrar başlayabilir.