Hocam, evlendikten sonra kilo almaya başladım. Ne yapsam zayıflayamıyorum. Bu bir hastalık olabilir mi? Hangi doktora gitmeliyim?

AVUKATA gitme de, hangi doktora gidersen git. Şaka bir yana evlilik beslenme düzenini, psikolojik ortamı, sosyal aktiviteleri, hareketi öncekinden farklı hale getirebilir. Hareket azalması, beslenme alışkanlıkları ya da yağlı yiyeceklerle beslenme, aşırı yemek yeme, yaş, doğumda alınan kilolar, doğum sayısı, evlilik, sigara bırakma ve alkol zamanla şişmanlığa neden olabilir. Sence bu değişiklikler nedeni ile kilo aldıysan, bunları düzeltip kilonu takip et. Yine de kilo alma devam ediyorsa önce iç hastalıkları uzmanına başvur.



ADAÇAYI ETKİSİ

Nafiz Hocam, cinsel isteğim artmıyor. Eşime karşı mahcup olmaya başladım. "Adaçayı iç iyi gelir" dediler. Gerçekten iyi gelir mi? Ne önerirsiniz?

CİNSEL istek azalması çok sık rastlanan şikayetlerdir. Ruhsal durum, cinsel organların ve bazı hormonların hastalıkları cinsel isteği azaltabilir. Bitkiler ve gıdalar önemli desteklerdir.

Ancak sihirli çareler değildir.

Ruhsal durum ya da altta yatan bedensel hastalıklar çözülmeden çayla çorbayla harikalar yaratamazsınız. Adaçayı, ısırgan otu çayı ve adamotu kökü çayı faydalıdır. Unutmayın; çalışmayan motora hangi yağı koyarsanız koyun bir işe yaramaz.



SUÇLU MANTAR

4 aydır makatım kaşınıyor. Parazit vardır dediler. İlaç aldım ama geçmiyor. Başka hastalık olabilir mi?

OLABİLİR. Makat kaşıntısı yapan onlarca hastalık var. Mantar, alerji, kafeinli içecekler, alkol, süt ve süt ürünleri, fındık, domates, çikolata, baharatlı yiyecekler, kalın bağırsak (kolon-rektum) ve özellikle kıl dönmesi ve basur gibi hastalıklar makat bölgesinde kaşınmaya neden olabilir. Bir kez daha kontrole git, tedaviye başla.