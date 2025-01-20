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Eşinin gönlünü al

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 20 Ocak 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

25 yaşındayım. İki aylık evliyim. Eşimle ne zaman ilişki yapsak sorun yaşıyoruz. Ne yapayım?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır.
İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir.
Psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir.
Eşinin gönlünü al.

KALP SORUNU
59 yaşındayım. 11 yıl önce bypass oldum. Sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Neden oldu? Nasıl düzelebilirim?
GEÇMİŞ olsun.
Kalp damar tıkanıklığı olan bir bedende cinsel organa giden damarlarda da tıkanma olabilir. Bu da sertleşme sorunları yaratabilir. Ayrıca kalp damar ameliyatı sonrası alınan tansiyon ilaçları, stres azaltıcı ilaçlar gibi birçok ilacın yan etkisi olması söz konusu olabilir. 60 yaşından sonra erkeklerde testosteron hormonu azaldığından kadınlarda ki menopoz haline benzer andropoz hali başlangıcı olabilir. Bence öncelikle iç hastalıkları uzmanı veya kardiyoloji uzmanınla görüş. Gerekirse üroloji uzmanı muayenesini başlatalım. Eğer cinsel ilişkinin kalbine, sana, hayatına zarar verebileceği korkusu varsa bu da sertleşme sorunlarına neden olabilir.

ÖNCE BİLGİ AL
Guatr hastasıyım. Ameliyat gerekiyormuş. Gün aldım ama ameliyatın risklerini tekrar size danışmak istedim. Ameliyat olayım mı?
BU ameliyatta kanama, "Recurrent laryngeal sinir" yaralanması.
Paratiroitbezlerinin hasarlanması söz konusu olabilir. Bu riskler yaygın lenf bezi büyümesi olmuş ilerlemiş tümörü olanlarda veya daha önce tiroit cerrahisi geçirenlerde ya da göğüs kemiğinin arkasına inen ve iç guatr olarak bilinen "Plonjon guatrlar" dediğimiz durumlarda sık görülür. Tiroid operasyonu yapacak cerrahın çok deneyimli olmaması da sık komplikasyon görülme nedenidir.
Ameliyatta herhangi bir komplikasyon riski yüzde 2'den daha az olmalıdır.
Cerrahından alternatif tedavi yöntemleri, risk ve faydaları hakkında bilgi almanı öneririm.

KORKMAMALISIN
21 yaşındayım 5 aydır kilo veremiyorum. Kadınım sonuçta sıkıntı yaşıyorum. Doktor 'İnsülin direnci olabilir' dedi. İnsülin direnci nedir? Tehlikeli bir durum mu?
GLİKOZ bedenimizin enerjisi, benzinidir.
Gıdalar bedene girer, emilir, Karaciğerde glikoz üretilir. Organlarımız da bunu kullanır. Gerek hastalara yapılan gerekse bedenimizin doğal olarak yaptığı insülin doku ve organlara glikozun girmesini ve sonra kullanılmasını sağlar. İnsülin direnci olan kişilerde bu etki olmaz. HOMA-IR denilen bir test yapılır. Sonucu muayene ve diğer tetkik sonuçlarıyla yorumlanır.
Gerekirse düzenleyici ilaçlar verilir. Korkulacak bir durum değil ancak takip edilmesi lazım.

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