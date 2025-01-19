Eşim kalp krizi geçirdi. İlaç tedavisi devam ediyor. Ancak aşk hayatımız sıkıntıda... Krizden önce mutluyduk. Ancak şimdi durum farklı. Doktora söylemeye çekiniyoruz. Bize bir çare...

CİNSEL hayat için öneri istenmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Nasıl hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyorsa bu durumla ilgili de doktorunuzla görmelisiniz.

Herkesin hastalığı kendine özeldir. Uygun ve düzenli egzersizler, ilişki sırasında olası riskleri azaltır. Sıcak ortamda ilişkiye girmekten sakının. Zaman kısıtlıysa erteleyin. Yetişme hissi sakıncalıdır. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.



ULTRASON ÇEKTİR

24 yaşındayım. Askerliğimi yaptım. Sağ tarafımda ağrı vardı. Ultrasonda safra kesesinde taş var dediler. Yanlışlık olabilir mi?

ANLAŞILAN ürküp-korkup huzursuz olmuşsun.

Safra kese taşı ailesel, diyet, hormon, kan-karaciğer hastalığı, alkol, kullanılan ilaçlar gibi birçok konudan etkilenebilir.

Erken yaşta da görülebilir. Ayrıca hızlı kilo verenlerde de safra taşı oluşabilir.

Genç bir bayan olarak yakın zamanlarda hızla kilo verecek uygulamalar yaptıysan sebep bu olabilir.

İç Hastalıkları Uzmanı ve gerektiğinde genel cerrahi uzmanının tavsiyelerine kulak ver.



TERK EDİLDİM

Sevgilim beni terk etti. Yıkıldım! Saçlarım dökülmeye başladı. Doktora gittim, 'Saçkıran olmuşsun' dedi. Ne yapmalıyım?

SAÇKIRAN yerine 'kılkıran' desek daha doğru olur. Hastalığın tıpta dilindeki adı Alopesi Areata'dır.

Her yaşta görülebilir. Sakal, kaş ve kirpikler, vücut, kol ve bacaklar gibi kıl bulunan her yeri etkileyebilir.

Kıllı deride küçük, madeni para büyüklüğünde, yuvarlak kel alanlara sebep olur.

Kılların yeniden büyümesi uzun sürebilir. Şeker, tiroit ve romatizma hastalığı araştırılmalıdır.

Hastalık bulaşıcı değildir, vitamin eksikliği ya da beslenmeyle ilgili de değildir. Stres, özellikle matem tetikleyici olabilir.

Cildiye Uzmanı'nda tedavini sürdürmelisin.



MİDEM YANIYOR

Hocam 26 yaşındayım. Yediklerim adeta midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yoksa yediklerim yüzünden mi? Baharat yemiyorum ama yine de ağrım oluyor. Siz ne tavsiye edersiniz?

MİDE yanması yemeklerin iyi çiğnenmemesinden, sıkıntı-stresten, ağrı kesicilerden, aşırı yağlı-baharatlı- asitli-kafeinli-gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sigara, alkol kullanımı mideye bağırsak sistemine sıkıntı yaratır. Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar. Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne. Devam ederse mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol.



ŞEKERİM DÜŞÜYOR

3 aydır şekerim var. İlaca başladılar. Bazen aniden kan ter içinde kalıyorum. Şekerim bazen 70 bazen de 82 çıkıyor. Yani yüksek değil. O zaman neden böyle oluyor?

BU anlattığın şikayetler şekerin düştüğü zamanlarda olabilir. Zaten ölçümlerin de düşük çıkmış. Hipoglisemi oluşmasını önlemek için egzersizi yemeklerden 1-2 saat sonra yap. Kan şekeriniz 80 mg/dl'nin altında ise egzersize başlama.

Kan şekerinizin durumuna göre ilaç tedavisini yeniden doktorunla düzenle. Perhize uymadan ilaç kullanırsan gereğinden fazla kan şekerin düşebilir. Yani perhiz yapmayan şeker hastası iflah olmaz.