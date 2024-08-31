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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 31 Ağustos 2024

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Eşim bana kızgın

25 yaşındayım. İki aylık evliyim. Evlenirken aileler arasında sıkıntılar oldu. Şimdi eşimle ilişkide sorun yaşıyoruz. Sanırım bana kızgın. Ne yapayım?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi huzursuzluk durumlarına ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. İhmal etmeyin.
Yoksa geleceğinizi olumsuz etkiler. Eşinin kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi.
Günahını alma.

ADET DÜZENİNİ ETKİLER
Son 6 ayda 8 kilo aldım. 3 aydır adetimin düzeni bozuldu. Şişmanlıkla ilgisi olabilir mi?
OLABİLİR. Son 6 ayda hayatını etkileyen stres, yeme içme için aldığın ilaçlar, yeni tanı konulan bir hastalık ve buna benzer değişiklikleri tespit et. Ve hemen iç hastalıkları uzmanına başvur.
Şişmanlık adet düzenini etkiler. Tüylenme, meme ve rahim kanseri görülme sıklığını arttırır. Bununla beraber polikistik over, troid hastalıkları gibi hormonal hastalıklar hem adet düzenini hem de alınan kiloları izah edebilir.

SODA GAZI SÖKMEZ
31 yaşında erkeğim. Çok geğiriyorum. Ayrıca sürekli affedersiniz gaz çıkarıyorum. O kadar soda da içiyorum fakat çözüm olmuyor. Nafiz hocam, lütfen yardım edin.
ÇİVİ çiviyi söker ama soda gazı sökmez. Tersine arttırır.
İçindeki gaz, sodanın içindeki gazla birleşince her taraf toz duman olur.
Sigara içiyorsan bırak. Sakız, çerez yeme. Burnunu bir kulak burun boğaz uzmanına muayene ettir. Sağ elinle sağdan sola karnını günde en az 10 kere 5 dakika ovala. Mutlaka su iç. Sebze, meyve tüket. Tuvaletin gelince erteleme. Yani bu güne kadar annenin veya büyüklerinin söylediklerini yap. Aile doktoruna veya iç hastalıkları uzmanına bir kez muayene ol. Geçmezse endoskopi ihtimalleri var.

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