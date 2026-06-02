CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Dikkatli iş yapın
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Tüm Yazıları

Dikkatli iş yapın

Eklenme Tarihi 02 Haziran 2026
14 haftalık gebeyim. Doğumun rahat olması için egzersiz yapmak istiyorum. Neler önerirsiniz?

Düzgün duruş eğitimi önemlidir. Daha dikkatli iş yapmak gerekir. Çocuk doğduktan sonra bakım için kuvvetli kollara ihtiyaç duyulur. Pelvik taban kas kontrolü ve karın kaslarının kuvvetlendirilmesi için özel eğitim almak doğru olur.

PÜRE GIDA ÖNEMLİ

67 yaşındayım. 6 ay önce felç geçirdim. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. Nelere dikkat etmeliyim?

Az az sık sık yemek yiyin. Yemek yerken dik durumda oturun. Lifli gıdalar yiyin. Çiğneme durumunuza göre püre haline getirilmiş şekilde gıda tüketin. Rezene-ısırgan otu-papatyaanason- ıhlamur-kekik çayı, portakal-mandalina suyu-acı hindiba salatası, bal ve sirke karışımı için.


ZEYTİNYAĞINI DENE

82 yaşındayım. 8 yıl önce bypass oldum. Hipertansiyon hastasıyım. Safra kesemde taş var ancak riskli olduğu için alınamıyor. Ne yapmam gerekir?

Safra kesesi taşlarının özelliği önemlidir. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır. Üşüme, titreme ve ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat. Zeytinyağı ve nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.

2 YAŞA KADAR UYGUN

Çocuğum 4 yaşında. Sünnet olsun istedik. Her kafadan bir ses çıktı. Ne dersiniz?

Genellikle 2-4 yaş arası sünnet yapılması çocukların o yaşa özgü ruhsal gelişimleri nedeniyle tavsiye edilmez. Çünkü kimlik gelişimi devam eder. Ben merkeziyetçi ve uyumsuz olmaları ihtimaldir. Yapılacaksa genel anestezi altında uygulanmalıdır. Bununla beraber 0-2 yaş ve 4-ergenlik yaş aralığında bu tip bir olumsuzluk beklenmez. Üroloji uzmanının tavsiyelerini önemseyin.

KAS AĞRILARIM VAR

Hocam yaygın kas ağrılarım vardı. Ozon tedavisi önerdiler. yaptırmak istiyorum. Faydası olur mu?

Ozon Tedavisi ağrı tedavilerinde önemli faydalar sağlayan bir tedavidir. Ozon tedavisi için Rektal İnsuflasyon Metodu veya diğer bir adıyla fitil yöntemi ile ozon tedavisi doğal, ağrısız, hızlı ve güvenilir bir metottur. Tercihini bu yöntemden yana kullanan hastalar bu avantajlardan faydalanır. Bana başvuran fibromyalji hastalarıma Ozon Tedavisi ile birlikte PEMF terapi, vitamin ve mineral desteği tedavileri de uyguluyorum.

İYİYSE YANLIŞ DEĞİL

İKI ay önce tiroit ameliyatı oldum. Ellerimde kasılmalarım başladı. Doktorlar kendi aralarında ameliyattandır diye konuştular. Tahlil yazdılar. Yanlış ameliyat mı yapıldı?

İyi olacaksın yanlış değil. Kanda kalsiyum düşük ise paratiroid hormonu salgılanır. Böbrek ve kemiklere direkt olarak etki eder. Bağırsaklara indirek etki eder. Kanda kalsiyum yüksek ise paratiroid hormonu az salgılanır.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Doğru beslen 01 Haziran 2026 Kabusum oldu 31 Mayıs 2026 Çarpıntı olur 30 Mayıs 2026 Prostat korkusu 29 Mayıs 2026
Travis Scott İstanbul konseri ile tepkilerin odağında! 80 bin TL’lik konser hüsranı: Sahneye geç çıktı yüzünü gizledi
Travis Scott İstanbul konseri ile tepkilerin odağında! 80 bin TL'lik konser hüsranı: Sahneye geç çıktı yüzünü gizledi
Türkiye 2-0 Kuzey Makedonya | GOL
Türkiye 2-0 Kuzey Makedonya | GOL
MEB bursluluk sınavı sonuçları 2026: İOKBS sonuçlarına nereden bakılır?
Bursluluk sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Beşiktaş’ta transfer seferberliği: 3 hamle birden!
Beşiktaş'ta transfer seferberliği: 3 hamle birden!
Hainlerin sığındığı güvenli liman patladı: FETÖ’nün şifreli haberleşme programındaki izdivaç trafiği yakalandı
FETÖ izdivacı dijitale taşıdı