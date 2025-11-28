PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Çocuk sorunu

Çocuk sorunu

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 28 Kasım 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Hocam, çok dertliyim. Eşimle iki yıldır çocuğumuz olmuyor. Kadın hastalıkları uzmanına gittim. HSG filmi istediler. Bu nedir?
HSG olarak kısaltılan tetkikin tam ismi, Histero Salpingo Grafi'dir. Bu tetkik kısırlık nedenlerinin araştırılması, rahim perdesi, tüp bebek ve aşılama tedavisi öncesi, kürtaj sonrası kontrol, laparoskopi ameliyatı sonrası kontrol, adet düzensizliğinin nedeninin araştırılması için bu film çekilir.
Ağrılı olabilir. Çekim öncesi doktorun tarafından bilgilendirilmelisiniz.

ÇINLAMA GEÇMİYOR
60 yaşındayım 3 aydır kulağımda çınlama var. Bu neden olur? Doktora gitmek gerekir mi?
KULAK çınlaması hastanın herhangi bir dış uyaran olmadan ses işitmesi halidir. Tek taraflı kulak çınlamaları araştırılmalıdır.
Altından tümör çıkabilir. Bu patolojilerin varlığı odyolojik testlerle ortaya konulsa bile kesin tanı ancak BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile konabilir. Kulak çınlaması akustik travmaya bağlı işitme kayıplarının ilk bulgusu olabilir. Kulak burun boğaz uzmanına muayene ol.
Şikayetlerin araştırılsın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Her yerim ağrıyor 27 Kasım 2025, Perşembe Yeterli uyuyun 26 Kasım 2025, Çarşamba Evlilik ve kilo 25 Kasım 2025, Salı Bunama başladı 24 Kasım 2025, Pazartesi
TARIM ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GN.MD.DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ Resmi İlandır
TARIM ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GN.MD.DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
Cudi’de yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi
Cudi’ye huzur geldi
O anlar kamerada: Alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını darbetti
Muğla’da 18 yaşındaki Neslinur Topal zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetti
Tavuk değil vernik
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Bölgede elektrik kesintisi yaşandı
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama