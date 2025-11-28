Hocam, çok dertliyim. Eşimle iki yıldır çocuğumuz olmuyor. Kadın hastalıkları uzmanına gittim. HSG filmi istediler. Bu nedir?

HSG olarak kısaltılan tetkikin tam ismi, Histero Salpingo Grafi'dir. Bu tetkik kısırlık nedenlerinin araştırılması, rahim perdesi, tüp bebek ve aşılama tedavisi öncesi, kürtaj sonrası kontrol, laparoskopi ameliyatı sonrası kontrol, adet düzensizliğinin nedeninin araştırılması için bu film çekilir.

Ağrılı olabilir. Çekim öncesi doktorun tarafından bilgilendirilmelisiniz.



ÇINLAMA GEÇMİYOR

60 yaşındayım 3 aydır kulağımda çınlama var. Bu neden olur? Doktora gitmek gerekir mi?

KULAK çınlaması hastanın herhangi bir dış uyaran olmadan ses işitmesi halidir. Tek taraflı kulak çınlamaları araştırılmalıdır.

Altından tümör çıkabilir. Bu patolojilerin varlığı odyolojik testlerle ortaya konulsa bile kesin tanı ancak BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile konabilir. Kulak çınlaması akustik travmaya bağlı işitme kayıplarının ilk bulgusu olabilir. Kulak burun boğaz uzmanına muayene ol.

Şikayetlerin araştırılsın.